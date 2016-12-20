نيكول كيدمان وزوجها يتبنيان طفلاً

تستعد الممثلة نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان لاستقبال فرد جديد في عائلتهما. فالنجمان احتفلا أخيراً بعيد زواجهما العاشر، وقد قررا توسيع عائلتهما، معلنين عن تبنيهما طفلاً من الهند. وكما كشفت مجلة "ويمنز داي"، بدأت معاملات التبني. لكيدمان وأوربان طفلتان هما صانداي روز وفايث مارغاريت. كما أن كيدمان تبنت مع توم كروز عندما كانا متزوجين ولدين هما إيزابيلا وكونور.