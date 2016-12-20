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نيكول كيدمان وزوجها يتبنيان طفلاً

نيكول كيدمان وزوجها يتبنيان طفلاً
نيكول كيدمان وزوجها يتبنيان طفلاً
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  • الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 05:00
تستعد الممثلة نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان لاستقبال فرد جديد في عائلتهما. فالنجمان احتفلا أخيراً بعيد زواجهما العاشر، وقد قررا توسيع عائلتهما، معلنين عن تبنيهما طفلاً من الهند. وكما كشفت مجلة "ويمنز داي"، بدأت معاملات التبني. لكيدمان وأوربان طفلتان هما صانداي روز وفايث مارغاريت. كما أن كيدمان تبنت مع توم كروز عندما كانا متزوجين ولدين هما إيزابيلا وكونور.
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