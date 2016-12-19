عون: سأسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن

أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحه الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا الى أن "لا وقت لإضاعته ولا سيما أن اللبنانيين يتوقون الى أن تعمل الحكومة بفاعلية ترتقي الى مستوى توقعاتهم". وأكد أنه سيسهر "كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصا انه يضم معظم الكتل والاحزاب السياسية في البلاد".



وأضاف عون أمام زواره اليوم في قصر بعبدا: "صحيح أن مهمة الحكومة الحالية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني تراخيها في متابعة الامور الحياتية الملحة وتسيير شؤون المواطنين، ولا سيما منها استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية المجمدة، وتفعيل عملية الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومكافحة الفساد، اضافة الى واجب السهر على مواجهة التحديات الامنية والارهابية".



واعتبر رئيس الجمهورية أن "الحكومة تمثل أوسع شريحة من الافرقاء، وكنت أتمنى ألا يغيب عنها أي مكون سياسي، لأن ورشة العمل، كما قلت دائما، تتسع للجميع إلا لمن أراد تحييد نفسه عن الانخراط فيها".



وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية وانمائية واقتصادية.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل لمناسبة تعيينه في الحكومة الجديدة، وتداول معه شؤونا وزارية والمشاريع المنوي استكمال تنفيذها في قطاعي المياه والطاقة.



واستقبل أيضا الوزير السابق عدنان عضوم والمحامي امين خوري وعرض معهما الاوضاع العامة.



المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

واستقبل رئيس الجمهورية رئيسة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن وأعضاء المجلس السادة: انطوان حبيب وروي الحافظ ووسيم منصوري الذين أطلعوه على عمل المنطقة وأهدافها الإنمائية والاقتصادية.



وأوضحت الحسن أن رئيس الجمهورية وعد بتأمين الدعم اللازم للمنطقة، نظرا الى ما يمكن أن تحققه من إنجازات تعزز الواقع الاقتصادي في البلاد.



واستقبل عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة "الفا" المهندس مروان الحايك مع وفد ضم اعضاء الهيئة الادارية للشركة ومديري شركات دولية تعمل في قطاع الاتصالات. وأطلع حايك الرئيس عون على واقع القطاع الخليوي في لبنان والمشاريع التي يتم تنفيذها لتطويره، ولا سيما تعميم خدمة الـG4+ في كل لبنان.



واستقبل رئيس الجمهورية وفد المؤسسة البطريركية للانماء الشامل برئاسة نائب رئيس المؤسسة الدكتور سمير صفير، الذي أطلعه على عمل المؤسسة التي يرأسها البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، والتي تهدف الى ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان عبر تأمين فرص عمل للشباب اللبناني. وأعلن صفير عن وضع إمكانات المؤسسة بتصرف رئيس الجمهورية الذي نوه بكل ما من شأنه ترسيخ بقاء اللبنانيين في وطنهم، لافتا الى انه متفائل بالمستقبل.



واستقبل عون رئيس المجلس التنفيذي لجامعة الأمراء الشهابيين الامير وليد شهاب على رأس وفد من الجامعة هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "إننا فخورون بانتخاب رئيس يتمتع بجميع المواصفات التي تؤهله ليكون قائدا للبلاد ويعيد الامل الى اللبنانيين".

وأكد رئيس الجمهورية أمام الوفد تصميمه على العمل للنهوض بالبلد بمختلف قطاعاته الحيوية ومعالجة العديد من الملفات الرئيسية كالكهرباء والنفايات.