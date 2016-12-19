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اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم افتتح مباراة كأس السوبر في طرابلس
اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم افتتح مباراة كأس السوبر في طرابلس
اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم افتتح مباراة كأس السوبر في طرابلس
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الاثنين 19 ديسمبر 2016 12:50
افتتح اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم موسمه الكروي للعام، بمباراة كأس السوبر، برعاية اللجنة الرياضية في بلدية طرابلس، على أرض ملعب رشيد كرامي البلدي الاحتياطي التابع للبلدية.
وقد جمع الكأس نادي المحبة طرابلس بطل الدوري ونادي الشباب دير عمار بطل الكأس للموسم الماضي في مباراة شيقة، وأسفرت النتيجة عن فوز نادي الشباب دير عمار بنتيجة 2-4 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي 1-1.
حضر المباراة، رئيس الاتحاد أحمد فردوس وعضو لجنته التنفيذية محمد تامر، رئيس اللجنة الرياضية في بلدية طرابلس رياض يمق والاعضاء في المجلس البلدي واللجنة توفيق العتر،أحمد المرج، أحمد البدوي ووجهاء من منطقة دير عمار تقدمهم نائب رئيس البلدية إبراهيم العتر ورئيس اللجنة الرياضية أحمد فاهمة وحشد من المجهور.
وتحدث فردوس مشيدا بالدور الايجابي التي تقوم به اللجنة الرياضية في بلدية طرابلس وتحديدا رئيسها المشهود له بحبه للرياضة والرياضيين".
ثم تحدث يمق وهنأ "إتحاد الشمال بشخص رئيسه والاعضاء على كل ما يقدمونه لرفع شأن كرة القدم الشمالية، واعدا "ببذل كل جهد من أجل تحسين اوضاع الملاعب ووضعها في خدمة الاندية"، شاكرا" لرئيس البلدية والاعضاء دعمهم للجنة الرياضية".
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