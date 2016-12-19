توقيع اتفاقية لتدريب أطفال مركز الرحمة لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة على لعبة كرة السلة





وقعت "أكاديمية المتحد بكرة السلة للناشئين ممثلة بمديرها فؤاد بيسار، و"مركز الرحمة لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة" ممثلا بالمدير التنفيذي أسامة آغا، اتفاقية لتدريب عدد من أطفال المركز على لعبة كرة السلة في "مركز الصفدي الرياضي"، وذلك ضمن مشروع جديد أطلقته "الأكاديمية" تحت عنوان "لاعبون ذوو قدرات مميزة"، في حضور مديرة المركز ميسا قبوط ومسؤولي قسم النشاطات فيه.



وكانت لافتة مشاركة اللاعبين الأساسيين في فريق "المتحد" للرجال بالدرجة الأولى عمر الأيوبي ومالك حجازي في الزيارة إلى مقر المركز في أبي سمراء، حيث قضيا وقتا مميزا مع أطفال المركز، عارضين لهم تجربتهم ومجيبين على استفساراتهم.



وعن الاتفاقية، اعتبر بيسار أنها "خطوة أساسية في تكريس أهداف الأكاديمية للوصول إلى جيل جديد بكرة السلة في طرابلس والشمال، ولأن الرياضة حق مشروع للأطفال، وخصوصا لذوي الحاجات الخاصة، لمساعدتهم على تحدي الإعاقة عبر تفجير طاقاتهم وتشجيعهم على إبراز مواهبهم الرياضية".



وقال: "كخطوة أولية، سيتم تدريب عدد من الأطفال كفريق واحد في "مركز الصفدي الرياضي" تحت إشراف أساتذة أكاديمية المتحد، على أن يتم دمجهم مع طلاب الأكاديمية في مرحلة لاحقة، بهدف زيادة قبول الأطفال العاديين لزملائهم ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، وإتاحة الفرصة للتفاعل الاجتماعي في ما بينهم، سواء من خلال الرياضة، أو الأنشطة الترفيهية التي تنفذها الأكاديمية في برامجها، خصوصا وأن الأكاديمية قد سبق لها أن دمجت لاعبة من ذوي الحاجات الخاصة مع لاعبات من نفس الفئة العمرية، فكانت تجربة ناجحة ساهمت في بلورة فكرة مشروع "لاعبون ذوو قدرات مميزة Players with special abilities".



من جهته، ثمن آغا "هذه الخطوة الإيجابية من قبل القيمين على أكاديمية المتحد حيث تلاقت أهدافنا لجهة العمل على دمج طلاب مركز الرحمة وإدخالهم في أنشطة رياضية".



وقال: "إنها مبادرة مميزة من نادي المتحد طرابلس الذي يتمتع بالخبرة الواسعة والمهنية في التعامل مع الأطفال، خصوصا وأنه يكتسب ثقة المجتمع الطرابلسي والشمالي بمهنيته وحسن تنظيمه".



اضاف: "إننا في مركز الرحمة، من خلال هكذا مشاريع، نسعى لإيصال رسالة مفادها أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا محدودين، وبإمكانهم العمل وممارسة هواياتهم كغيرهم، حتى لو واجهوا صعوبات، فهم كأي إنسان عادي، لا بد أن يواجه صعوبات لكي يصل إلى النجاح".



وشكر اكاديمية المتحد على هذه الخطوة، آملا المزيد من مشاريع التعاون المستقبلية.



وفي ختام الزيارة، جال الجميع في أرجاء المركز حيث تعرفوا على أقسامه المتنوعة والخدمات الكثيرة التي يقدمها للأطفال كل وفق احتياجاته الخاصة.

