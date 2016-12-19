نادي الكسليك وزع جوائز على أبطال الرياضة الميكانيكية





وزع النادي اللبناني للسيارات والسياحة(ATCL) الكؤوس والجوائز على ابطال الرياضة الميكانيكية لعام 2016، في الحفل السنوي في مقره في الكسليك، في حضور العميد حسن بشروش ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانه، مدير عمليات الدفاع المدني جورج ابو موسى، نائب رئيس النادي المنظم نبيل كرم، الأمين العام كميل اده، رئيس لجنة رياضة السيارات وعضو مجلس الادارة في النادي عماد لحود، عضو مجلس الادارة جاكلين ايوب، مدير عام النادي شربل جرجس، مدير لجنة رياضة السيارات كابي كريكر، أعضاء لجنة رياضة السيارات، الابطال، عائلة الرياضة الميكانيكية وحشد من رجال الصحافة والاعلام.



بداية النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من عريف الحفل جاد دعيبس.



شكر لحود في كلمته "رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ فؤاد الخازن واعضاء مجلس الادارة على دعمهم المتواصل للرياضة الميكانيكية"، منوها ب-"عام 2016 الذي كان ناجحا على كل الصعد". وأشار الى ان "العام المقبل يتضمن روزنامة حافلة بالنشاطات وعلى رأسها رالي لبنان الدولي ال40".



ثم وزع كبار الحضور الكؤوس على الأبطال بمختلف البطولات كالآتي:



*كارتنغ(اكس 30):

-ناشئين:1-راشد غانم،2-مارفن دينار،3-كارل ايتمزيان.

-رجال:1- هراير خاتشادوريان،جيريمي عطالله،3-كريستوفر كلينك.

-فئة الشيفتر:1-كارل مسعد،2-يوسف جمال،3-شانت ايتمزيان

*كارتنغ(روتاكس ماكس):

-فئة الميكرو:1-ادوين خنيصر،2-ايليو يمين،3-اندي زكا

-فئة الميني ماكس:1-سامي جو ابي نخله،2-جاي نعامة،3-خليل خليل

-فئة جونيور ماكس:1-كارل رزق،2-راشد غانم،3-كيفن كنعان

-فئة روتاكس ماكس:1-ماتياس نجيم،2-كريستوف رزق،3- كريستوفر نجيم

-فئة روتاكس دي دي تو:1-باتريك نجيم،2-ساري ابو رحال،3-الكس فغالي

*الانجراف(دريفت):

-الهواة:ماريو قليعاني،2-سهيب الايوبي،3-ماهر عبد الصمد

-المحترفين:1-فادي بستاني،2-كفاح هلال،3-فؤاد مقصاصي

*سبيد تست(سباقات السرعة):

-كأس رينو:1-دانيال ترزيان

-هواة:1-شربل مخلوف،2- شربل غانم 3-مازن الهبر

-كأس السيدات للهواة:اميلي فغالي

-محترفين:1- بول قصيفي،2-غارو هاروتنيان،3-كارلوس شمعون

-فئة السيارات المصنفة للمحترفين :كارلوس شمعون

-دفع خلفي للمحترفين :جورج فارس(بوجي)

-فئة السوبر سيريز:1-اكزافييه مسعد،2-بياررزق،3-نمر اصلان

-الدفع الامامي:دانيال ترزيان

-الدفع الخلفي:مصطفى فخري

*فئة "يو تي في":1- بيار رزق،2-جورج حكيم.

*فئة المركبات ذات الدفع الرباعي:

1-كميل تنوري،2-جورج زيادة،3-طارق عاقوري

*تسلّق الهضبة:

-دفع امامي:1-باتريك نجيم،2-باسل ابو حمدان،3-روني كنعان

-دفع خلفي:1-غارو هاروتنيان،2-بول قصيفي،3-ميشال زغيب

-المجموعة "ن":1-رودولف اسمر،2-ادي ابو كرم،3-رودريك الراعي

-الترتيب العام:1-روجيه فغالي،2-جواد سليم،3-ميشال صليبي

-كأس السائق الناشئ:رودولف اسمر

*راليات:

-كأس الملاح الناشئ:دولين شلينك

-كأس السائق الناشئ:رودولف اسمر

-فئة ار سي 5: ماتياس نجيم

-فئة ار سي 4:باتريك نجيم

-فئة ار سي 3:باسل ابو حمدان

-فئة ار سي 2-ان4:ادي ابو كرم

-الملاحون:1- جوزيف كميد،2-سليم جليلاتي،3-مارك حداد

-السائقون:1-تامر غندور،2-ادي ابو كرم،3-رودولف اسمر.



وفي الختام تسلم ممثل قائد الجيش وكتانه وابو موسى الدروع التذكارية عربون محبة وتقدير.

