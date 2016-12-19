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انتخابات نقابة العاملين في قطاع الخليوي في 27 الحالي

انتخابات نقابة العاملين في قطاع الخليوي في 27 الحالي
انتخابات نقابة العاملين في قطاع الخليوي في 27 الحالي
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  • الاثنين 19 ديسمبر 2016 12:45
عقد المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان اجتماعا برئاسة بول زيتون وحضور الأعضاء، وحدد موعد اجراء الانتخابات العامة للنقابة في 27 الحالي في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها الى 3 كانون الثاني المقبل.

تقبل طلبات الترشيح مرفقة بسجلات عدلية حديثة للمرشحين، لغاية العاشرة قبل الظهر السبت في 24 الحالي.
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