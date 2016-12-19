تجار البترون: منافسة غير عادلة مع اصحاب محال غير لبنانيين لا يدفعون الضرائب والرسوم

أعلنت جمعية تجار البترون، في بيان اليوم، انه "في الاونة الاخيرة كثر استثمار وتشغيل محلات في البترون، اصحابها غير لبنانيين. وبعد الاستيضاح، تبين انهم لم يستحصلوا على مباشرة عمل وغير مسجلين في وزارة المالية، وبالتالي لا يدفعون الضرائب والرسوم للجهات المختصة".

وتساءلت: "هل يعقل اننا نحن اصحاب الارض، نعمل ونتعب في وطننا ونتحمل كل مشاكل البلد، من ثم يأتي اشخاص غير لبنانيين، يستفيدون ويستهلكون موارد الدولة ويقررون استثمار مصالح تجارية غير آبهين بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء يتاجرون ويدخلون الاموال بدون ان يدفعوا اي ضريبة على تجارتهم، ما يشكل منافسة غير عادلة مع تجار البترون والمنطقة".

واشارت الجمعية الى ان اللبنانيين في الخارج "يعملون تحت القانون وضمن النظام الذي يفرضه البلد الذين يعملون فيه".

وتمنت على اهالي البترون، "النظر بكل هذه الامور، والتضامن مع تجار البترون (المقيمين وغير المقيمين في البترون) وخلق حلقة تواصل اجتماعية واقتصادية في ما بيننا، علما اننا، كجمعية تجار البترون ، نتابع تلك الامور مع الجهات المختصة وضمن اطر الانظمة والقوانين اللبنانية".