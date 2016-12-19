  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

فرعية اللجان تجتمع الاربعاء لمناقشة تعديل قانون التجارة

فرعية اللجان تجتمع الاربعاء لمناقشة تعديل قانون التجارة
فرعية اللجان تجتمع الاربعاء لمناقشة تعديل قانون التجارة
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الاثنين 19 ديسمبر 2016 12:42
تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسروالمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة جلسة، في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاربعاء في 21 الحالي.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9     +     1     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011