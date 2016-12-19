فرعية اللجان تجتمع الاربعاء لمناقشة تعديل قانون التجارة

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسروالمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة جلسة، في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاربعاء في 21 الحالي.