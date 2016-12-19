كلوي كارداشيان تتضامن مع حلب

نشرت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأميركية الشهيرة، كلوي كارداشيان، شقيقة كيم كارداشيان رسالة تعاطف مع حلب عبر حسابها على إنستغرام، قائلة "ليس هناك كلمات يمكن أن تصف الحزن الذي أشعر به، بسبب ما يحدث للناس في حلب".



وأضافت كلوي أنها شاهدت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأخبار استطاعت أن تفهم بشكل بسيط ما يجري في المدينة السورية، فشاهدتُ أباً يحمل طفلتيه المقتولتين، وطفلاً آخر يتشبث بجثة أبيه المقتول، متوسلاً إليه ألا يتركه وحيداً.



"هؤلاء الناس لا يختلفون عنَّا، ما يحدث هناك حقيقي"، قائلة إن الأطفال هناك يستحقون العيش بأمان، ولا بد لهذا العنف والعذاب أن يتوقف.



واستكملت كلوي رسالتها بعرض طرق يمكن من خلالها مساعدة الأهالي هناك:



- من خلال دعم فرق الخوذ البيضاء، وهي فرق الدفاع المدني التي تساعد الجرحى والمرضى داخل المدن المحاصرة، والتبرع لهم من خلال موقعهم الرسمي.



- أو بدعم منظمة أطباء بلا حدود الذين يقدمون المساعدات الطبية للمحتاجين.



- أو من خلال دعم لجنة الإنقاذ الدولية التي تساعد الأطفال والعائلات المتضررة من الحرب.