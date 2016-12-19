ملكة جمال العالم للعام 2016 من بورتوريكو

أختيرت البورتورريكيّة ستيفاني ديل فايي البالغة 19 عاماً ملكة لجمال العالم للعام 2016 في اوكسون هيل قرب واشنطن في الولايات المتحدة.



وقد توجت ملكة جمال العالم العام الماضي الاسبانية ميرييا لالاغونا، الطالبة السمراء التي تتقن ثلاث لغات هي الاسبانية والانكليزية والفرنسية.



واكدت ستيفاني ديل فايي "أنه لشرف ومسؤولية كبيران أن أمثل" منطقة الكاريبي"، مشيرةً الى أنّها ترغب بالعمل في أوساط الفن والترفيه".



وتقدمت ستيفاني ديل فايي على ياريتسا ميغيلينا رييس راميريس من جمهورية الدومينيكان التي اختيرت وصيفة أولى وعلى ملكة جمال اندونيسيا التي حلت وصيفة ثانية.



ووصلت الى التصفية النهائية كذلك ملكتا جمال كينيا والفيليبين.



وكانت نسخة العام 2015 من ملكة جمال العالم أقيمت في الصين.