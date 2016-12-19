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الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
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الاثنين 19 ديسمبر 2016 12:13
تسلم الجيش اللبناني، صباح اليم، طائرة "سيسنا" مزودة بصواريخ "هلفاير" ونظام استهداف ليلي نهاري مقدمة من السلطات الأميركية، في إطار برنامج المساعدات الأميركية للجيش، في قاعدة بيروت الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور السفيرة اليزابيت ريتشارد، العميد الركن جان فرح ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، إضافة الى وفد من قيادة الجيش ومسؤولين في السفارة الأميركية في بيروت.
بعد عزف النشيدين الوطني والأميركي، ألقت السفيرة ريتشارد كلمة، اكدت فيها "التزام الولايات المتحدة بأمن لبنان، وافتخارها لتقديم طائرة "سيسنا" وهي الثالثة التي تقدم الى سلاح الجو في الجيش اللبناني"، مشددة على "قوة الشراكة الأمنية المتعددة الأوجه مع لبنان".
وقالت: "لقد سلمت الولايات المتحدة الطائرة كجزء من مجموعة متكاملة وتشمل الدعم في الصيانة والتدريب، وذلك بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 30 مليون دولار اميركي"، مشيرة الى انه تم تقديم الصواريخ مع الطائرة، لمساعدة الجيش اللبناني على القيام بمهام حماية الحدود ومواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة، إضافة الى دعم الألوية البرية في الجيش".
واضافت: "مساعدة الولايات المتحدة للجيش اللبناني تمثل الجانب الحيوي من التعاون بين البلدين"، مؤكدة التزام بلادها في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لحماية حدود لبنان والدفاع عن سيادة الدولة والحفاظ على الأمن بشكل عام".
ثم القى ممثل قائد الجيش العميد الركن فرح كلمة نقل فيها شكر العماد قهوجي للولايات المتحدة الاميركية، مثمنا جهودها من أجل تعزيز العلاقة بين البلدين، وكذلك متابعة السلطات الأميركية لحاجات الجيش اللبناني. وتمنى لها التوفيق في مهمتها في لبنان.
كذلك سلم فرح باسم قائد الجيش درعا تكريمية للسفيرة ريتشارد.
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