وزارة الخارجية: لتوطيد التعاون العربي والدولي للقضاء على الارهاب





تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الارهابي السافر الذي شهدته محافظة الكرك في جنوب الاردن وذهب ضحيته تسعة قتلى بينهم عناصر من قوات الامن وسائحة كندية وعدد من الجرحى.



إن هذا الهجوم الارهابي الغادر، الذي يأتي بعد أيام قليلة على تفجير القاهرة وهجمات تركيا، يؤكد الخطر الحقيقي والداهم للارهاب المتنقل وقدرته على تنفيذ هجمات مباغتة ووحشية في أكثر من ساحة، ما يستدعي ضرورة تعزيز العمل المشترك وتوطيد التعاون العربي والدولي بشكل جدي وفعّال للقضاء على هذا التهديد الارهابي العالمي.

تتقدم الوزارة من المملكة الاردنية الهاشمية، ومن الحكومة والشعب الأردني الشقيقين، بأخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي بهذا المـُصاب الاليم، وتؤكد موقف لبنان الثابت والرافض للارهاب بكل أشكاله، وتضامنه مع الاردن الشقيق في مواجهة هذه الاعمال الارهابية البائسة التي تسعى لضرب الاستقرار في المملكة وجرها الى آتون العنف الذي تشهده دول أخرى في المنطقة.

