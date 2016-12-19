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سلام اتصل بالحريري مهنئا: نتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة

سلام اتصل بالحريري مهنئا: نتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة
سلام اتصل بالحريري مهنئا: نتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة
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  • الاثنين 19 ديسمبر 2016 11:50
هنأ رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على اعلان التشكيلة الحكومية وتمنى له في اتصال هاتفي "التوفيق في مهماته المقبلة خصوصا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع خدمة للمصلحة الوطنية العليا".
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