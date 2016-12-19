سلام اتصل بالحريري مهنئا: نتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة

هنأ رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على اعلان التشكيلة الحكومية وتمنى له في اتصال هاتفي "التوفيق في مهماته المقبلة خصوصا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف الجميع خدمة للمصلحة الوطنية العليا".