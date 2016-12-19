أزمة نفايات النبطية تفرض الحل... الفرز من المصدر

فرضت أزمة النفايات القائمة منذ اسبوعين واقعا جديدا على بلديات الاتحاد الـ29، وفيما لم يرشح حل منطقي للازمة، اتجهت البلديات لخيار البحث عن حلول تأتي ضمن خانة المبادرات الفردية. مبادرات بعيداً من المشاكل الكبيرة التي سببها "المعمل"، الذي تحول خلال سنة ونصف الى مكب ينتج 80 بالمئة من "العوادم" اي النفايات الصلبة ويفرز 20 بالمئة بدلا من العكس، فكان اطلاق حملات "الفرز من المصدر" هو الحل الوحيد المتبقي، بالاستناد الى تجربة "جمعية نداء الارض" التي اثبتت بعد مضي 11 عاما انها الانجع.



قبل اسبوعين اشتعلت ازمة النفايات في القرى النبطانية، اُقفل مكب الكفور بالشمع الاحمر بقرار من المدّعي العام البيئي القاضي نديم الناشف، وتوقف العمل بمعمل الفرز على وقع الاحتجاحات الشعبية التي طالبت تصحيح مسار العمل فيه. ولكن "دق المي مي"، تحولت الطرقات مكبات قاتلة وانتشرت القوارض والبعوض وسط انبعاث الروائح السامة منها، هذا عدا عن اقدام مجهولين على اضرام النار فيها.



فشل الادارة

ووسط تعاظم الازمة التي تعيدها مصادر متابعة الى "فشل ادارة المعمل في العمل، وغياب المحاسبة الجدية التي تضمن استمرارية العمل من قبل اتحاد بلديات الشقيف"، بات في حُكم المُؤكد ان الازمة طويلة الامد، على الرغم من ان الاتحاد ارسل كتابا تحذيريا للشركة المشغلة للمعمل "دنش" تطلب منه تغيير الكادر البشري وطريقة الادارة. ولكن حتى الساعة لم ترشح عن الاتحاد حلول بديلة، او خط لمعالجة الازمة، بل اوحي الى كل بلدية البحث عن حل بديل وقتيا.



لم تحرك الازمة المستفحلة الشعب، اعتصام خجول يمكن ذكره في هذا الاطار، بحيث بقيت الانتفاضة "افتراضية" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. امّا على الارض، فتبدو الصورة قاتمة، ما جعل كل بلدية تتجه نحو البحث عن الحلول لازماتها، وبين توضيب النفايات في اكياس بيض عازلة للروائح، فتح مكبات في القرى، احراق النفايات في الشوارع، تصدّرت " عملية الفرز من المصدر" الحلول. وكانت بلدية زوطر الشرقية قد أطلقت عملية الفرز في لقاء شعبي، حثت فيه الاهالي على بدء الفرز ليكون جزءا من الحل، وهو الحل التي تتحضر له بلدية كفررمان التي تنتج يوميا 12 طنا نفايات.



خطة الفرز

وكانت بلدية كفررمان قد بدأت بخطة وضع النفايات في اكياس بيض عازلة للروائح ونقلها الى عقار بعيدا عن الاماكن السكنية ووضعها كوديعة الى حين فتح المعمل. ويعتبر رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد ان هذه الخطة وقتية لانه يجب ازالة النفايات من الطرقات نظرا للخطر الذي باتت تشكله، وسط انبعاث الروائح الكريهة المضرة". وإذ يؤكد انّه لا بوادر قريبة لفتح معمل الفرز، الى حين تذييل كافة العقد الادارية، فانّ البلدية، أطلقت "خطة الفرز من المصدر، لان علاج الازمة يبدأ من الفرز، وبدأنا بالحملة الاعلامية، وحملات التوعية وسنوزع اكياسا بيض شفافة لكل منزل لوضع الكرتون، البلاستيك، الزجاج، النفايات العضوية في اكياس متفرقة، ثم سنتعاون مع معامل خاصة نبيعها اياها".

لم تنتظر سيدات كفررمان اطلاق خطة الفرز، بل استبقن الامر، بحيث بدأن العمل ضمن بيوتهن. تعتبر احدى السيدات انّ عملية الفرز ليست صعبة، بل تحتاج الى قرار بالاستمرارية ليس أكثر، "فحين نفكر بصحة اولادنا وسط انتشار الاوبئة، فعلى الجميع ان يبدأ بالفرز... وانا قد وضعت ثلاث سلات في المنزل امّا المواد العضوية فأدفنها في التراب لتتحول الى سماد".



افادة اقتصادية

الى ذلك ومن ناحية اقتصادية، فانّ عملية الفرز تُعد مربحة، فطن البلاستيك يصل الى ٢٥٠ دولاراً حسب نظافته، وسعر طن الزجاج الابيض يصل الى 60 دولارا، وفي حين يصل سعر طن الورق المخلوط مع الكرتون الى ٨٠ دولاراً أميركياً، يمكن أن يصل سعر الورق الابيض النظيف الى قرابة ١٥٠ دولاراً أميركيا. اما أكياس النايلون الخاصة بالتسوق فيصل سعرها الى ٢٠٠ دولار للطن. ويختلف سعر المعادن بحسب البورصة، لكن السعر المتوسط لطن الحديد ٢٠٠ دولار، وبالتالي فان عملية الفرز مربحة ويمكن ان تدر اموالا طائلة على البلديات، وتنفذ عبرها مشاريع تنموية، كحل ازمة المياه، الكهرباء، الطرقات، تعزيز واقع الزراعة وغيرها. والسؤال اذا كان الفرز منتجا لماذا لم ينجح معمل الفرز في عمله؟ سؤال يرسم الكثير من علامات التعجب حوله كما يقول البعض.



معامل فرز

ويّكرر القول انّه في المنطقة توجد ثلاثة معامل فرز حديثة: الكفور الممول من الاتحاد الاوروبي، انصار المقفل حاليا، وكفرصير التي بدأت الفرز منذ عشر سنوات، وتعتبر البلدة الوحيدة التي تنأى بنفسها عن الازمة، بل تصدر حلا للجميع. وكان قد عرض في فترة سابقة على الاتحاد تحويل النفايات الى كهرباء لكن فقط عليه تأمين الارض لذلك، وكان من شأنه ان يخفف عن المنطقة ازمة التقنين القاسي وجشع اصحاب الاشتراكات، ولكن الاتحاد فضّل المعمل، الا انه فشل امام اول استحقاق. فما هي الخطة البديلة؟.

يرى عضو المجلس البلدي في دير الزهراني والناشط البيئي قاسم طفيلي ان "ازمة المعمل طويلة، والكل يبحث عن بديل وقتي"، لافتا الى اننا " بدأنا حملة توعية على الفرز، وقمنا بتوزيع مستوعبات ملونة في الاحياء القديمة، وسنعزز الحملة في الايام القادمة، لان النفايات سم قاتل، وتكدسها في الطرقات وتحللها يؤدي الى امراض خطيرة وبالتالي اطلاق خطة الفرز يحمي قريتنا، ويعمم ثقافة كلنا شركاء في الحل، واعتمدنا نظرية كل منزل مسؤول عن نفاياته وازلنا المكبات العشوائية وهذه الخطة اثمرت نتائج ايجابية في الضيعة القديمة ونحن في طور تعميمها في كل الاحياءِ".



مكب "سكران"

فيما يغرق الحل الجامع للازمة في مناكفات سياسية وسط بروز عقد هنا، وافتعال حرائق في النفايات هناك، وغياب سياسة ادارة الازمات، يبدو ان بلدة حاروف اختارت فتح مكب "سكران" لحل ازمتها وقتيا، رغم ان عملية الطمر لا تتم بشكل صحي وفق ما يؤكد عليه ادمن صفحة صدى حاروف الذي يعتبر " ان الازمة القائمة دفعت كل طرف للبحث عن حل، واكثر يطالب بالاستقلال عن الاتحاد لانه عاجز عن ايجاد حل لازمة هو سببها". ويشدد الادمن على اهمية انطلاق خطة الفرز من المصدر، ولكن تحتاج لوعي وثقافة، وتخلي الناس عن موروث رمي النفايات في مستوعب واحد، والثقة ان الفرز حل وليس عقابا كما يعتقد البعض"، ويركز الادمن على فكرة " قديما كنا ننتظر بائع التنك والحديد لنبيعه ما نجمعه من الحقول والنفايات، ونفرح بالالف ليرة التي نجنيها، لما لا نعود لنفس الفكرة؟ فالفرز مربح جدا، شرط ان يتخلى كل مواطن عن انتمائه الحزبي وينتمي الى بلدته وصحة اولاده"، مشيرا " بدأنا حملة توعية واطلقنا شعار بتحب ضيعتك بلش بالفرز كخطوة اولى".

فهل تنجح خطط البلديات؟.