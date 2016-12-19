بشائر الإنتخابات شمالاً: ميقاتي خارج طرابلس... زكزكة سياسية للحريري!

وإن على "نار خفيفة"، طبخة الانتخابات قد بدأت شمالاً، استعداداً لمرحلة الانتخابات النيابية، بحيث يتصرف الافرقاء على قاعدة انّها حاصلة في موعدها لا محالة.



خجولة راحت بعض الصور واللافتات ترتفع لبعض المرشحين على طول الطريق الممتد من عكار إلى طرابلس مروراً بالمنية. غير انّ تلك المرفوعة للرئيس سعد الحريري لم تكن خجولة البتة، بحيث وُقعت تلك الصور بأسماء نواب حاليين وشخصيات سياسية اخرى، تسعى لحجز مقاعد لها على لائحة "المستقبل" ما استطاعوا لذلك سبيلاً.



ميقاتي على الخط

الى ذلك، لا تزال لافتات المديح الخاصة بالرئيس نجيب ميقاتي تعمّ مناطق مختلفة في الشمال، في ظل تحركات سياسية ناشطة لتياره، في كل ما يُحكى عن تبدل في المزاج السنّي تجاه شعبية الرئيس الحريري. وعليه، تبدو الاجواء تنافسية بامتياز، وسط استغراب مصادر "مستقبلية" كيفية تعاطي "العزميين" مع تيار "المستقبل"، اضافة الى "حردهم" غير المبرر. ويشير مصدر مقرب من تيار "المستقبل" في هذا الصدد الى انّ العلاقة بين نجيب ميقاتي وسعد الحريري كانت على ما يرام إبان التحالف الإنتخابي البلدي في طرابلس. ولكن "بدا ميقاتي منزعجا جداً من التخريجة الرئاسية التي ابتدعها الرئيس الحريري وصوّت ضدها ثم عادت نغمة التحالف بينه وبين الوزير ريفي في الإنتخابات النيابية المقبلة إلى التداول، ولا يمكنني أن أفسر هذا الأمر إلا في إطار رفع السقف الميقاتي في وجه سعد الحريري على قاعدة أنا هنا أنا موجود".



فرض شروط

لم يواجه الرئيس ميقاتي، الرئيس الحريري في أي انتخابات نيابية أو بلدية منذ دخول سعد الحريري إلى معترك السياسة في 2005 وحتى اليوم، هو حليفه الانتخابي في كل انتخابات تحصل في طرابلس، رغم أنه أي ميقاتي في كثير من المحطات يحاول التمايز عن الحريري حاجزاً لنفسه بطاقة لاعب أساسي في الملعب السنّي وتحديداً في طرابلس. فقبيل كل انتخابات نيابية كانت أم بلدية، يناور ويشاكس ويرفع السقف ثم يعود للتحالف مع الحريري، الأمر الذي يفسره كثيرون أنه محاولة لفرض شروط وتقاسم نفوذ بمقعد نيابي هنا أو عضو أو رئيس بلدية هناك، لم ترق لمستوى الزعامة في وجه الزعامة في مدينة هي معقل ميقاتي في الأصل وليست معقل سعد الحريري، والانتخابات البلدية الأخيرة في طرابلس خير دليل على ذلك.



زكزكة سياسية

في عكار لا تزال حركة الرئيس نجيب ميقاتي غير واضحة، وكلما ارتفع منسوب الكلام من المقربين لميقاتي عن النية الكاملة بالدخول إلى عكار والعمل السياسي كتنظيم ومكاتب، عاد منسوب هذا الكلام ليتلاشى في ما بعد. قيل قبل أشهر ان جمعية "العزم والسعادة" التابعة لميقاتي وتياره قررت افتتاح مكاتب تمثيلية لها في عكار وحصل لقاء وقتها في "سرناي" ضم ما سمي بفريق عمل الرئيس ميقاتي في عكار بحضور مدير مكتب ميقاتي في عكار سعيد معاليقي وعبدالله ميقاتي، وناشطين، واعتبر اللقاء لإطلاق ورشة عمل وتحديد الأولويات وتشكيل الأرضية التي سيتمدد الميقاتيون من خلالها في المحافظة المحسوبة على سعد الحريري في السياسة والإنماء.

استعراض قوة

كانت هذه الخطوة والسلام، لم تترجم إلى أي خطوات أخرى على الأرض، لا يزال تيار ميقاتي في عكار بعيداً عن الأرض والجماهير، بمندوب عن الرئيس يحضر الاحتفالات التي يدعى إليها في عكار وأحياناً أخرى لا يحضر. يفسر مطلعون حركة ميقاتي في مختلف المناطق الشمالية بأنها لا تتعدى الزكزكة السياسية واستعراض القوة في وجه الرئيس سعد الحريري يقوم بها الرئيس ميقاتي للضغط على الحريري كلما كان هناك خلاف أو اختلاف بين الرجلين في السياسة. بينما يرى مرجع مستقبلي "أن ميقاتي غير قادر على حسم معركته السياسية في وجه الحريري في طرابلس نفسها فكيف بباقي المناطق التي يسيطر عليها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بالتواجد الكامل بين الناس والعمل معهم في الشدة كما الرخاء، وهناك شبكة أمان بنيت بين تيار المستقبل وأبناء هذه المناطق لا يمكن لأي كان أن يخترقها رغم أنهم يتمنون ذلك سواء أكان ميقاتي أم ريفي أم أي شخص آخر".



ساحة المواجهة

يؤكد العارفون بالرئيس ميقاتي أنه "ليس في نية فتح باب المواجهة مع الرئيس سعد الحريري في مدينة طرابلس فكيف بخارجها، نظراً لأن ميقاتي يعرف تماماً أن المستقبل يبقى الأقدر على حسم الأمور في الشارع السنّي، وإذا ما كانت هناك ربما معركة سوف يخوضها نجيب ميقاتي في وجه سعد الحريري فإن ساحتها لا يمكن أن تتعدى حدود مدينة طرابلس ولن يكون ميقاتي قادراً على خوضها بنفسه بمعزل عن إقامة حلف مع كل من الوزيرين أشرف ريفي وفيصل كرامي. بالمقابل فإن الرئيس سعد الحريري أيضاً لا يتجاهل حجم ميقاتي في طرابلس وهو يبقى مهما بلغ التباعد بينهما حريصاً على مد جسور التواصل بينهما وسوف يظهر ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة لكن ذلك لن يتعدى إطار طرابلس وفي أحسن الأحوال مقعدا انتخابيا في الضنية لشخص محسوب على ميقاتي ".

كان لافتاً في الأيام الأخيرة "طحشة" الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي باتجاه مناطق شمالية خارج إطاره السياسي الضيق الذي لم يستطع ميقاتي حتى اللحظة الخروج منه إلى الإطار السياسي الأرحب أي مناطق شمالية أخرى غير طرابلس. فميقاتي الذي يحصر شغله السياسي والخدماتي في طرابلس لا تبدو حركته السياسية والخدماتية في المناطق الأخرى وبالتحديد عكار والمنية والضنية أكثر من مبادرات لم ترق إلى مستوى السياسة العامة الشاملة التي تمكنه من دخول هذه المناطق من بابها الشعبي الواسع، وهو لم يفعلها عندما كان رئيساً للحكومة وفي عز أزمة الخلاف مع المستقبل فهل سيفعلها الآن؟.



الأقوى "سنياً"

لم يتبلور إلى الآن نجيب ميقاتي وأشرف ريفي كمنافسين جديين لسعد الحريري على مستوى "الشمال السنّي" إذا صح التعبير. فميقاتي محصور في إطاره الضيق بالمعنى السياسي الوطني وأشرف ريفي بدت حركته الشعبية والسياسية خارج طرابلس لاسيما في المنية وعكار والضنية غير ذات جدوى ولم يستطع جذب حتى الخارجين عن بيت الطاعة المستقبلي فكيف بمن هم في داخله، وعليه يبق سعد الحريري الأقوى بلا منافس في الساحة "السنية الشمالية" والأكثر قدرة على حسم الأمور، وإذا كان من معركة سيخوضها من يصعد في وجهه فهي في طرابلس وليست محسومة لهما أيضاً لأن حسابات الانتخابات البلدية شيء وحسابات الانتخابات النيابية شيء آخر مختلف تماماً، أضف إليه عودة قطار الخدمات "المستقبلي" إلى العمل مع التحضيرات للانتخابات النيابية وضخ دم جديد في جسم التيار بعد المؤتمر العام، وهذه كلها معطيات يقرأها ميقاتي وريفي جيداً وبالتالي كل منهما يحاول أن يستعمل الآخر وإمكانية التحالف بينهما كورقة ضغط على الحريري لفرض شروطه في وجهه.