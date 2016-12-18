الحكومة الجديدة: هكذا توزّعت الأسماء والحقائب...

سعد الدين الحريري رئيسًا لمجلس الوزراء.
غسان حاصباني نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصحة.
مروان حمادة وزيرًا للتربية والتعليم العالي.
طلال ارسلان وزيرًا للمهجرين.
غازي زعيتر وزيرًا للزراعة.
ميشال فرعون وزيرًا للدولة لشؤون التخطيط.
علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
علي حسن خليل وزيرًا للمال.
محمد فنيش وزيرًا للشباب والرياضة.
جان اوغاسبيان وزيرًا للدولة لشؤون المرأة.
يعقوب الصراف وزيرًا للدفاع الوطني.
جبران باسيل وزيرًا للخارجية والمغتربين.
حسين الحاج حسن وزيرًا للصناعة.
سليم جريصاتي وزيرًا للعدل.
نهاد المشنوق وزيرًا للداخلية والبلديات.
محمد كبارة وزيرًا للعمل.
أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان.
جمال الجراح وزيرًا للاتصالات.
معين المرعبي وزيرًا للدولة لشؤون النازحين.
غطاس خوري وزيرًا للثقافة.
بيار رفول وزيرًا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
نقولا تويني وزيرًا للدولة لشؤون مكافحة الفساد.
طارق الخطيب وزيرًا للبيئة.
عناية عز الدين وزيرة للدولة لشؤون التنمية الادارية.
يوسف فنيانوس وزيرًا للاشغال العامة والنقل.
ملحم الرياشي وزيرًا للإعلام.
بيار ابي عاصي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.
سيزار أبي خليل وزيرا للطاقة والمياه
أوفاديس كبنيان وزيرًا للسياحة.
رائد خوري وزيرًا للاقتصاد والتجارة.