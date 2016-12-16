The Skin Hub ... مكانٌ للراحة والاسترخاء

إليك The Skin Hub ، مكانٌ للراحة والإسترخاء في بيئة سليمة وفاخرة، وجهتك لكل احتياجات جمالك حيث يوفر المكان أحدث التقنيات وهي الأسرة الكاملة لـ "CACI " التي تمّ التوصيت لها كأحدث التقنيات لمعالجة مشاكل الشيخوخة .

وقتدّم علاجات الوجه الأكثر فعالية وغير الجراحية لمكافحة الشيخوخة وخيار المشاهير لمعالجة التجاعيد السطحية والعميقة، إزالة الشوائب وندبات حبّ الشباب، معالجة التشققات الجلدية بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتقشير الطبقة الميتة من الجلد. كما يوفر المكان أيضاً مجموعة علاج الـ Mesotherapy SRS الذي يستهدف مناطق المشاكل عبر إدخال كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن إلى الطبقة الوسطى من الجلد لوجهٍ مشرق .