... وعلى الأرض التفاؤل والأمل



هي مناسبة عظيمة بَارَكَتها السماء ولحنتها، وأنشدتها الملائكة معلنة بذلك سروراً وبهجة بميلاد السيد المسيح، الذي هو ميلاد السلام، وبدء العمل بالعهد والميثاق للمصالحة بين السماء والأرض، وفتح باب الملكوت أمام المحررين من الخطيئة...



ليلة أبهجت السماء وتهللت ابتهاج الصادق الوفي، ولد المسيح ومع ولادته كانت بشارة فرح عظيم. فلننتهز فرصة عيد الميلاد المجيد لنتقدم باسمنا الشخصي وباسم ابناء الشعب اللبناني المغترب منهم والمقيم، متضرعين الى الله أن يتغمد برحمته الواسعة شهداء الوطن وأن يحفظ لبنان وأبناءه الأعزاء من كل خطر وشدة وضيق وأن يرسل ريحاً مباركةً من السماء ليزيح بها الغيمة السوداء القابعة على صدر وطننا وكلنا إيمان بوحدتنا الوطنية، وفي القريب العاجل سنبدأ معاً عهداً جديداً في وطن هو للجميع، والجميع له بشكل تعم المساواة، والحوار بالكلمة، ويضمن لجميع المواطنين الشرفاء، حقوقهم المشروعة كافة.

هناك تفاؤل كبير يرفّ في الأفق قبيل عيد الميلاد او ما بين العيدين ما يحدو الى التفاؤل بحوارات اصحاب الشأن وهو ما يمنح الشعب اللبناني كثيراً من الأمل والتعاون، خصوصًا أن مناخات الساعات الاخيرة تزرع في نفوس المواطنين جرعة من الإيجابية والمسؤولية تجاه الحكومة الجديدة.

إن ولادة لبنان لا بد من أن تتزامن وولادة المسيح لعل الافراح تعم اللبنانيين واللبنانيات بولادة لبنان الجديد، لبنان دولة المؤسسات، لبنان الحر السيد والمستقل الذي يطمح اليه ابناؤه بكل أطيافهم فتكون سنة الإنجازات والانتصارات للشعب اللبناني بعدما عانى الأمرين في ظل تخاذل دولته وحكومته، من هنا ضرورة الإصطفاف شعباً وحكومةً للقيام بلبنان الديمقراطي لبنان الرسالة لبنان الحضارة، لبنان طائر الفينيق الذي ينتفض مع كل نكسة ويقوى مع كل هدّة ويحلق عالياً مع كل فتنة تحاك له.

ولكن لن يكون العيد مكتملًا طالما هناك جندي واحد مخطوف يعاني في الأسر ولا تنفكّ دموع الامهات تملأ المكان والزمان غُصّة على غياب فلذات أكبادهن، خصوصًا أنهم أبناء المؤسسة العسكرية التي من شأنها حماية الوطن وأبنائه، لذا تقع المسؤولية على عاتق كل القوى العسكرية خصوصًا المؤسسة الأمّ التي ينتمون اليها .

هو عامٌ ينطوي وعيدٌ يعقب عيدًا ولا يزال ملف العسكريين المخطوفين مغمورًا تحت انقاض الظلم والأسى والأسرى ينتظرون فرج الله عليهم والأهالي يبكون حرقة ولوعة على ما آلت اليه حالهم وسط هذا الظلام الذي يخيم علي يومياتهم. لا سبيل لهم الا الصبر ومناشدة الدولة والحكومة وقيادة الجيش القيام بواجباتها وفك أسر خيرة شبابها، إذ إن قضية المفقودين والمخطوفين قضية وطنية بامتياز.

إن هذا الملف الوطني لا يجب أن يدخل في غياهب النسيان وعلى الحكومة أن تضع هذا الملف في سلم اولوياتها، فنفوس الأهالي لن تستكين ولن تدق أجراس الكنائس والمآذن طالما هناك جندي في الأسر يظلم ويهان وتنتهك كل حقوقه الانسانية... إن فرحة العيد بالنسبة الى الأهالي والشعب اللبناني لن تكون الا عندما يعود أولادهم الى أحضانهم وأحضان دولتهم ومؤسستهم العسكرية. ومن هنا نرفع تحية إكبار وإجلال الى القادة الشرفاء والى كل من يعمل بتضحية لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.





