الذهب يبقى قرب أدنى مستوى في 10 أشهر

سجل الذهب، الجمعة، ارتفاعات طفيفة لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر ونصف مع انحسار جاذبية المعدن كملاذ آمن، بفعل رفع سعر الفائدة الأميركية وتلميح الاحتياطي الأميركي مزيد من الزيادات في 2017.



وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 في المئة إلى 1134.18 دولار للأوقية.



وكان الذهب سجل في الجلسة السابقة أقل سعر له منذ الثاني من فبراير عند 1122.35 دولار، وفق وكالة "رويترز".



وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.5 بالمئة إلى 1135.90 دولار للأوقية بعد أن انخفضت نحو ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة.



وانخفض الدولار في الأسبوع الأخير بنسبة 2 في المئة، ويتجه صوب خسارة أسبوعية ستكون السادسة له على التوالي.



وقال جيمس ستيل المحلل في "اتش.اس.بي.سي":" طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز".



وتابع:" لعل البيع لم يستنفد بعد. لكن وتيرة وكثافة ضغوط البيع وتراجع الأسعار يومي الأربعاء والخميس من المستبعد أن تستمر وعلى الأقل ليس عند المعدل الحالي."



وزادت الفضة واحدا في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.11دولار للأوقية بعد أن تراجعت 5 في المئة الخميس. وانخفض المعدن أكثر من 4 في المئة هذا الأسبوع.



وصعد البلاتين 1.2 في المئة إلى 904.20 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.



وفقد البلاديوم 1.2 في المئة ليسجل 692.35 دولار ويتجه إلى إنهاء الأسبوع على خسارة خمسة في المئة.

