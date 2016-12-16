تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
الذهب يبقى قرب أدنى مستوى في 10 أشهر
الذهب يبقى قرب أدنى مستوى في 10 أشهر
الذهب يبقى قرب أدنى مستوى في 10 أشهر
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الجمعة 16 ديسمبر 2016 10:29
سجل الذهب، الجمعة، ارتفاعات طفيفة لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر ونصف مع انحسار جاذبية المعدن كملاذ آمن، بفعل رفع سعر الفائدة الأميركية وتلميح الاحتياطي الأميركي مزيد من الزيادات في 2017.
وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 في المئة إلى 1134.18 دولار للأوقية.
وكان الذهب سجل في الجلسة السابقة أقل سعر له منذ الثاني من فبراير عند 1122.35 دولار، وفق وكالة "رويترز".
وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.5 بالمئة إلى 1135.90 دولار للأوقية بعد أن انخفضت نحو ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة.
وانخفض الدولار في الأسبوع الأخير بنسبة 2 في المئة، ويتجه صوب خسارة أسبوعية ستكون السادسة له على التوالي.
وقال جيمس ستيل المحلل في "اتش.اس.بي.سي":" طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز".
وتابع:" لعل البيع لم يستنفد بعد. لكن وتيرة وكثافة ضغوط البيع وتراجع الأسعار يومي الأربعاء والخميس من المستبعد أن تستمر وعلى الأقل ليس عند المعدل الحالي."
وزادت الفضة واحدا في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.11دولار للأوقية بعد أن تراجعت 5 في المئة الخميس. وانخفض المعدن أكثر من 4 في المئة هذا الأسبوع.
وصعد البلاتين 1.2 في المئة إلى 904.20 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.
وفقد البلاديوم 1.2 في المئة ليسجل 692.35 دولار ويتجه إلى إنهاء الأسبوع على خسارة خمسة في المئة.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4 + 1 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011