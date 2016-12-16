إمبراطور اليابان محاصر!

يعاني إمبراطور اليابان أكيهيتو (82 عاما) من برد وحمى تسببا في إلغاء مهامه الصباحية، حسبما ذكر مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري.



وأضاف المسؤول أن الإمبراطور ليس لديه أي مهام مقررة بعد ظهر اليوم وغدا وسوف يخلد للراحة في القصر الإمبراطوري.



وكان أكيهيتو قال في أغسطس إنه قلق من أن ظروف السن قد تجعل من الصعب عليه القيام بمهامه.



واعتبرت هذه التصريحات على نطاق واسع بأنها إشارة إلى رغبته في التنازل عن العرش وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليابان الحديث وليست ممكنة بموجب القانون الحالي.



ويعالج أكيهيتو من سرطان البروستاتا وسبق وأن أجريت له جراحة في القلب.



وهناك أربعة ورثة ذكور لعرش اليابان بينهم الأمير هيساهيتو ( 10سنوات) وهو الحفيد الوحيد للإمبراطور.

