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تغريم أبل مليوني دولار بسبب استراحات الموظفين
تغريم أبل مليوني دولار بسبب استراحات الموظفين
تغريم أبل مليوني دولار بسبب استراحات الموظفين
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الجمعة 16 ديسمبر 2016 10:23
أدان القضاء الأميركي، شركة "أبل" العملاقة، بدفع غرامة بقيمة مليوني دولار، لموظفين سابقين قالوا إن الشركة حرمتهم من عدة حقوق.
وقال موظفون سابقون في "أبل"، في دعوى جماعية أمام القضاء، إنهم لم يستفيدوا خلال عملهم بالشركة من فترات كافية للاستراحة كما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب بعد مغادرة العمل.
وبما أن 21 ألف شخص رفعوا الدعوى القضائية ضد "أبل"، فإن كل مشتك سيحصل على 95 دولارا فقط، على اعتبار أن الغرامة سيجري تقسيمها على الجميع، بشكل متساو.
وجرى رفع الدعوى القضائية، أول مرة، سنة 2011، من قبل أربعة موظفين، لكن آلاف الموظفين الآخرين انضموا إلى الشكوى في وقت لاحق للمطالبة بإنصافهم.
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