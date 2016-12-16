ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين

سجل لوكاس ألاريو ثلاثة أهداف، وعوض ريفر بليت تأخره مرتين، ليتوج بطلا لكأس الأرجنتين لكرة القدم، بالفوز 4-3 على روساريو سنترال، الخميس.



وهذا هو اللقب الأول لريفر في البطولة، ليضمن الفريق التأهل إلى كأس ليبرتادوريس في العام المقبل، بعد فوزه باللقب للمرة الثالثة في 2015.



وكانت الهزيمة مريرة لسنترال، الذي اكتفى بالوصافة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خسر النهائي في 2014 أمام هوراكان، وأمام بوكا جونيورز في العام الماضي.



وتقدم سنترال بعد نصف ساعة بهدفين حملا توقيع المدافع داميان موستو، والمهاجم ماركو روبن، لكن ألاريو هز الشباك مرتين في الشوط الأول من ركلتي جزاء، ليدرك التعادل لريفر قبل الاستراحة.



ومنح روبن التقدم 3-2 لسنترال، لكن ألاريو أدرك التعادل مرة أخرى قبل أن يسجل البديل إيفان ألونسو القادم من أوروجواي هدف الفوز في الدقيقة 75، ليتعافى ريفر من آثار هزيمة مؤلمة 4-2 أمام غريمه اللدود بوكا الأحد الماضي.



والفوز باللقب، وهو السادس للمدرب مارسيلو جاياردو مع الفريق والأول محليا له منذ توليه المهمة في منتصف 2014، ربما يعني أن مكاسب ريفر ستصل إلى أكثر من 80 مليون بيزو أرجنتيني (خمسة ملايين دولار).



وقدرت صحيفة لا ناسيون اليومية هذه المكاسب معتمدة على حوافز المشاركة في كأس ليبرتادوريس وإيرادات تذاكر المباريات واللعب في كأس السوبر المحلية ضد لانوس بطل الدوري.

