رونالدو.. إنجازان في أسبوع والثالث قريب جدا

كان الأسبوع الماضي حافلا بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ حقق إنجازين مهمين في مسيرته الرياضية، وهو على موعد مع إنجازه الثالث القريب جدا يوم الأحد.



إذ فاز رونالدو يوم الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي ثم الفرنسي أنطوان غريزمان.



ويوم الخميس تمكن رونالدو من تسجيل هدفه رقم 500 على صعيد الأندية، عندما أهدى فريقه ريال مدريد هدفه الثاني في مرمى كلوب أميركا المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان.



وبفوزه على كلوب أميركا المكسيكي تأهل رونالدو وزملاؤه إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية وسيواجه كاشيما أنتلرز يوم الأحد، وأصبح على بعد خطوة لإضافة لقب جديد إلى مسيرته المهنية.



ويشكل رونالدو أبرز نجوم الفريق الملكي الذي يمر في ظروف إيجابية للغاية، تشكل حافزا للاعبي الفريق لإحراز اللقب الثاني بعد لقب عام 2014.



ويتصدر الريال الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، ولم يسجل أي هزيمة في المباريات الـ 35 الأخيرة في المسابقات المحلية والأوروبية.

