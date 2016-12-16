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خوري: الحكومة قبل الميلاد

خوري: الحكومة قبل الميلاد
خوري: الحكومة قبل الميلاد
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  • الجمعة 16 ديسمبر 2016 09:17
اكد النائب وليد خوري أن "بورصة التأليف رست على الحكومة الثلاثينية على الرغم من ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كانا يرغبان بحكومة من 24 وزيرا".

وقال: "توزيع الحقائب بعد التوسيع ادى الى تأخير الولادة الحكومية ولكن لا اشعر ان هذا الامر سيشكل عقبة اساسية تحول دون تظهير الحكومة، متوقعا أن تبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد".

وعن قانون الانتخاب، أشار الى ان "حصيلة جولة التيار الوطني الحر على القيادات اظهرت ان ثمة افرقاء سياسيين يعارضون النسبية الكاملة، ويقبلون بنسبية مختلطة، وشد الحبال مستمر، والمهل الزمنية الفاصلة باتت قريبة مع اقتراب شهر شباط، ويجب ان يتم تسريع الاتفاق على قانون انتخاب موحد وهذا أمر صعب برأيي".
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