طقس نهاية الاسبوع: امطار وحرارة متدنية

يسيطر طقس غير مستقر على لبنان على مرحلتين يبدأ اليوم ولغاية فجر وصباح الغد، ليعود ويؤثر على لبنان مجدداً يوم الأحد لتعود من بعدها حالة من الاستقرار الجوي انما مع رياح شمالية باردة وطقس جليدي على الجبال وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء.



الجمعة: غائم وممطر بغزارة احيانا مع احتمال عواصف رعدية متفرقة وتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م ، وتستمر الهطولات لغاية صباح يوم السبت، والحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة.





السبت: أمطار صباحية وبارد يتحول بين قليل السحب وغائم جزئيا، الحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة.



الأحد: يتحول الطقس الى غير مستقر مع امطار متفرقة غزيرة احيانا وتدني درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع الحرارة ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة، وتنحسر الامطار بعد الظهر ليحل طقس بارد مع جليد على ٨٠٠م ليلاً.

