  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

طقس نهاية الاسبوع: امطار وحرارة متدنية

طقس نهاية الاسبوع: امطار وحرارة متدنية
طقس نهاية الاسبوع: امطار وحرارة متدنية
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الجمعة 16 ديسمبر 2016 09:13
يسيطر طقس غير مستقر على لبنان على مرحلتين يبدأ اليوم ولغاية فجر وصباح الغد، ليعود ويؤثر على لبنان مجدداً يوم الأحد لتعود من بعدها حالة من الاستقرار الجوي انما مع رياح شمالية باردة وطقس جليدي على الجبال وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء.

الجمعة: غائم وممطر بغزارة احيانا مع احتمال عواصف رعدية متفرقة وتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م ، وتستمر الهطولات لغاية صباح يوم السبت، والحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة.


السبت: أمطار صباحية وبارد يتحول بين قليل السحب وغائم جزئيا، الحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة.

الأحد: يتحول الطقس الى غير مستقر مع امطار متفرقة غزيرة احيانا وتدني درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع الحرارة ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة، وتنحسر الامطار بعد الظهر ليحل طقس بارد مع جليد على ٨٠٠م ليلاً.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3     +     1     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011