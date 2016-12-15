صَرِّفْ الفعل "غَرِقَ"!

الياس قطار- البلد

لا حاجة الى حكّ أدمغتكم كثيرًا، فنظامُ “قطرب” موجودٌ ليصرّفَ لكم كلّ الأفعال على عكس حكومتكم التي تحمل التصريف اسمًا لا فعلًا.

المعادلة بسيطة لجميع الباحثين عن تصريف، والمثال الأكثر تلاؤمًا مع الحالة يقتضي منّا ومنكم تصريف الفعل: غرِق.

غرِق، يغرقُ، غَرَقًا، فهو غارِقٌ وغَرِيقٌ وغَرِقٌ وغَرْقانُ... كلّ تلك الصِيَغ تليق بحال المواطن اللبناني في شوارعَ منعها المعنيون من الصرف رغم أنها في الأساس غير ممنوعة من الصرف لا بل محتمٌ عليها الصرف.

حكومة التصريف لم تصرِّف، والشوارع في هذي الحال لم تصرِّف هي الأخرى، والمواطن كان عليه أن يتصرّف كي لا يُصرَفَ من عمله أو عن موعده. الصرفُ لدى المعنيين به من نوعٍ آخر، صرفُ أموالٍ من جيوب لا صرف مجارٍ صحيّة. الجسور والأنفاق والأوتوسترادات غير صحيّة. الغرقُ هو الصفة المشبّهة بالفعل لا بالقول. الفعل: غرِق؛ طبيعتُه: معلومٌ يجعله المعنيون في الدولة المصروفة عن مواطنيها مجهولًا بما يتلاءم وإهمالهم المزمن المُعدي؛ الفاعلُ: هم؛ المفعول به وفيه ومعه لا لأجله: نحن .

غرِق المواطنُ في الشوارع. لا حاجة الى إعراب هذه الجملة المفيدة المكتملة إذ ولسخرية القدر الفاعل فيها (المواطن) يجب أن يكون مفعولًا به، فيما الفاعلُ الحقيقي حكومة لا تستحقّ حتى لقب "تصريف الأعمال".

غرِق اللبناني منذ زمن، ليس في مستنقعات بلاده فحسب. غرِق في همومه وأحزانه (غاصَ فيها حتى أعيَته)، غرِق في الدمع على وطنٍ متلاشٍ، غرِق في الديون وأحيطَ بها من كلّ ميل، غرِق في فُكَر حول يومياته واستغرقَ فيها... أمِن حاجة بعد ذلك كلِّه الى تصريف الفعل “غرِق”؟ الراغبون في ذلك لا ضرورة للجوئهم الى أنظمة التصريف الإلكتروني، التنقّلُ على طرق لبنان في غمرة العاصفة كفيلٌ بتصريف هذا الفعل بالذات، ومعه صرف “البنزين” وصرف الأعصاب، فيما المسؤولون ينتشون بـ”صرف” النظر ...