ماذا بعد تشكيل الحكومة؟





في اختبار جديد لاعادة تأهيل صدقية النوايا التي تدعو الى انتاج قانون انتخابي يكون أكثر عدالة، فانّ الوقت قد تحول لزاماً الى حتمية الانتقال من حيز التنظير الى الترجمة العملانية في مجلس النواب، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على الحد الادنى من استقرار الحياة السياسية بشكلها الطبيعي. والاّ لن تكون النتيجة سوى انتخابات نيابية قائمة على اساس القانون الحالي المعمول فيه، فيجدد "الستين" لنفسه عهداً جديداً من نظام يعيد انتاج نفس السلطة.





وصلت اللجان النيابية المشتركة المكلفة الى الحائط المسدود لغايته من الزمن، هذا ما يفرضه الواقع بخلاف اية معطيات قد تفيد بالعكس، ما يعني ضرورة الاستفادة من صيغة دستورية تفترض تحويل المشاريع والاقتراحات المقدمة سابقاً على الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك كما ينص عليه الدستور. ما يعني انّ احدى الاسباب الموجبة للانتقال الى الهيئة العامة قد أصبح نافذاً، يُضاف اليها سلسلة عناوين اخرى تحتم فتح المجلس النيابي ابوابه التشريعية، بطبيعة الحال طالما انّ البرلمان يُعد حالياً في عقده الثاني التشريعي، ولا تحتاج المسألة تشريعياً سوى الى الدعوة الى جلسة.

خرق نيابي

المؤكد انّ المطلوب بات يستوجب قيام المجلس النيابي بخرق معين، يُستتبع تزامناً مع حسم الرئيس نبيه بري ومعه "حزب الله" عدم قبولهما باجراء انتخابات نيابية على اساس قانون الستين والمطالبة بقانون انتخاب على اساس النسبية، بعدما استكمل في المقابل تكتل "التغيير والاصلاح" حركته السياسية ولقاءاته مع مختلف الكتل السياسية من اجل تحفيزها على السير قدماً باقرار قانون جديد، رافضين المضي بقانون الستين.

اللجان المشتركة

وإذا كانت النسبية مطلباً اساسياً سواء بالشكل المطلق او المختلط مع الاكثري، يبقى "الستين" هاجساً يرافق الجميع، وان كان افرقاء سياسيون كُثر يفضلون الابقاء عليه كخيار يؤمّن لهم أقلّه احجامهم التمثيلية الحالية. الى ذلك، فانّه وحسب المبدأ الاساس فالبرلمان يشكل السلطة التشريعية، اي السلطة التي تبحث في مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين التي تحول من الحكومة او التي يتقدّم بها بعض النواب، وبالتالي يستطيع المجلس ان يلتئم لبحث اي اقتراح قانون تنظر فيه الهيئة العامة او احالته مسبقاً الى اللجان النيابية المختصة او المشتركة، التي تعود بدورها لتحيل اي مشروع الى الهيئة العامة. وعليه، لا شيء يمنع اطلاقاً ان يتحرك مجلس النواب في هذا المسار التشريعي بعيداً من الملفات الاخرى المطروحة. الى ذلك، فانّ ما من مسألة تعيق حصول الانتخابات، ويمكن المباشرة بها بحسب الآليات التقنية واللوجستية المتوفرة لدى وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي يتوجب الفصل بين الحكومة والقانون المنوي مناقشته، وتالياً الفصل بين الانتخاب والقانون الموجود حالياً، اي الستين.

المسار الدستوري

الى ذلك، فانّ مجلس النواب، ووفق المسار الدستوري، ليس في حاجة حتى الى مشروع اقتراح قانون جديد، فسبق وان تقدمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باقتراح مشروع (النسبية على اساس 13 دائرة)، ولم يتم التصويت عليه، يُضاف الى ذلك انّ المجلس اجتمع سابقاً وبالتالي لا شيء يمنع انعقاده مجدداً. وسواء كان هناك حكومة ام لا، فانّ حكومة تصريف الاعمال كان بامكانها ان تتبنى مشروعا وترسله الى البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه، ولكنّ كل ذلك لم يحصل، وان كان ذلك يأتي وفق السياق الدستوري، كما يشير الخبير القانوني والدستوري الدكتور شفيق المصري في حديثه لـ"البلد".

دعوة عامة

فمتى يمكن لمجلس النواب المباشرة عبر شخص رئيسه نبيه بري دعوة النواب الى جلسة عامة لمناقشة قوانين انتخابية مقترحة؟. بحسب المصري فانّ "الرئيس بري يمكن ان يدعو لجلسة لمناقشة المشاريع الـ17 او لاعادة البحث بمشروع الحكومة القديم، او يمكن الدعوة الى جلسة بحسب اي اقتراح يتقدّم به احد النواب، "وعليه يمكن بت اي من هذه المشاريع، او تحويلها الى لجنة نيابية لدراستها وتحول بعدها الى الهيئة العامة، ويمكن للجنة او اللجان ان تقر بانّها لم تتوصل الى نتيجة وحينها الهيئة العامة تدعو الى اجتماع للدرس والتصويت".

وتحتاج الجلسة الى اكتمال النصاب الاكثري، على ان تُحتسب النتيجة بالنصف زائد واحد، وبالتالي فانّ الدعوة يجب ان تتم في المبدأ بناء على اقتراحات مشاريع متوفرة، وهو ما يدخل ضمن مفهوم تشريع الضرورة، المعتمد على اولويات لا يجب تجاهلها، وخصوصاً انّ الدورة التشريعية في مجلس النواب مفتوحة ضمن العقد الثاني في مجلس النواب. ويذكر انّ العقد التشريعي الاول يبدأ في الخامس عشر من آذار، على ان يبدأ العقد الثاني في الخريف، ويُشترط انّ تبدأ الدورة التشريعية بالبحث في مشاريع الموازنة.

اربعة مشاريع

الى ذلك، فانّ عمل اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في مشاريع القوانين الانتخابية قد توصل الى حصر النقاش في 4 مشاريع انتخابية مقترحة (النسبية المطلقة، الدوائر الفردية، صيغة المختلط بحسب اقتراح الرئيس بري، صيغة المختلط بحسب اقتراح القوات والاشتراكي والمستقبل).

