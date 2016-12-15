لبنانيو السويد... إلى الشارع خوفاً من "الشارع"









"منحب السويد"، "خلقنا بالسويد"، "تعلمنا لغة السويد"، "حابين نبقى بالسويد"، "ما تردونا ع بلدنا"... لليوم الرايع على التوالي يستمر لبنانيو حرب تموز في السويد بحمل هذه الشعارات والتظاهر أمام مقر مصلحة الهجرة في مدينة يوتيبوري، فلم تثنهم درجات الحرارة التي وصلت الى 6 درجات تحت الصفر من التراجع عن خطوتهم المستمرين بها حتى تاريخ 19 كانون الحالي، رافضين قرار طردهم وطرد عدد من العائلات اللبنانية التي قدمت طلباً للجوء منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بداعي استقرار الوضع الأمني في لبنان. وبهدف استعطاف السلطات السويدية لإعادة فتح ملفات لجوء هذه العائلات من طرف مصلحة الهجرة والتطلع إليه من منظور انساني.

هربوا من حرب تموز، وأخواتها من حروب نفسية، اقتصادية، وسياسية... وغيرها منذ 10 سنوات، طالبين اللجوء الى بلدٍ اشتهر بدفاعه عن حقوق الانسان، على أمل أن يجدوا فيه حقوقاً سلبتها منهم طبقة حاكمة بأمر الواقع في موطن أوجاعهم لبنان، إلا أن نيران الحرب "الشقيقة" أبت إلا ان تتجاوز حدود لبنان وتصل إلى موقع هربهم في السويد، حتى ضاقت السويد بعد تدفُّق آلاف اللاجئين السوريين إليها بوجود 70 عائلة لبنانية تستقر في مختلف مناطق السويد، وأبلغتهم قرار رفضها طلبات لجوئهم بشكل نهائي، الأمر الذي يحتم على اللبنانيين اللاجئين إلى السويد أن يسلموا المساكن التي يسكنون فيها، ويسلموا أيضاً بطاقات التعريف الخاصة بكل منهم، وبطاقات الاستشفاء أيضاً، وهو القرار الذي بدأت السلطات السويدية تنفيذه على مراحل شملت طرد 15 عائلة لبنانية من مسكنها حتى الآن، كان آخرها طرد 5 عائلات صباح يوم الجمعة الفائت، قسم منها لجأ للكنائس، قسم تبنت بعض الجمعيات إيواءه، وقسم لجأ لأقاربه أو أصدقائه، وقسم بقي في الشارع بلا مأوى.

سلم المعتصمون صباح الاثنين كتابا لدائرة الهجرة تضمن كما روته لـ"البلد" كارمن عبد الأحد الناشطة الاجتماعية في الجالية اللبنانية في السويد: "نحن عائلات لبنانية موجودون في السويد منذ العام 2006 ، لدينا أطفال ولدوا هنا وكبروا وتعلموا هنا في السويد، نعم نعلم أن الأوضاع باتت آمنة في بلدنا لبنان، ولكن نناشدكم من باب انساني أن تعيدوا النظر بملفات اللبنانيين من منظور انساني. فهناك من هو مريض ويحتاج لعلاج وهناك من توقفت مسيرته العلمية سواء في المدارس او في الجامعات وسيتعذر عليهم متابعة تحصيلهم العلمي في بلدهم الأم، ونتمنى عليكم إبقاء هذه العائلات في مساكنها ريثما يعاد النظر في ملفاتها وحتى لا يتعرضوا للذل والاهانة في بلد يعتبر من أهم دول العالم حفاظاً على حقوق الانسان".

يصف محمد عامر وهو لبناني مهدد بالترحيل من السويد، وضع العائلات اللبنانية اليوم بالمأسوي، فلا استشفاء ولا تعليم ولا بطاقات تعريف، وبعضهم فقد السقف الذي كان يأوي إليه حتى، ويناشد محمد السلطات اللبنانية بـ"إعادة إرسال رسالة من وزير الخارجية اللبنانية إلى السلطات السويدية والتمني عليها إعادة النظر بقضيتهم، أو تحميل السفير السويدي في لبنان رسالة لسلطات بلده تشرح أوضاع اللبنانيين في السويد ببعدها الانساني".

بينما ترى عبد الأحد أن السلطات اللبنانية قامت بكل ما تستطيع فعله في هذه القضية، وهو التمني على السلطات السويدية وإلا يمكن أن يعتبر أي تصرف آخر بأنه تدخل في شؤون دولة السويد الداخلية، "أما الباقي فهو سيكون علينا نحن هنا على الارض" ومن الخطوات التي سيلجأ إليها اللبنانيون في السويد عدا التظاهر أمام مقر مصلحة الهجرة لغاية 19 كانون الحالي وهو التوقيت الذي سمحت به الشرطة السويدية، اللجوء للأحزاب السياسية في السويد "فقرارات دائرة الهجرة لا تتغير إلا بقرار سياسي والقرار السياسي لا يمكن أن يكون إلا من داخل البرلمان السويدي الذي يضم ممثلين عن هذه الأحزاب، وسنلجأ اليهم لدعم قضيتنا في المجلس لعلنا ننجح بتقديم مقترح نقدر أن نلغي عبره قرار الترحيل بحق اللبنانيين". وتعول عبد الأحد على نجاح هذه الخطوة بنسبة 50 في المئة.

وفي المقابل أشارت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ"البلد" الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم يوفر أي وسيلة لمتابعة قضية لبنانيي حرب تموز في السويد" وأن الاتصالات قائمة ولم تنقطع مع السلطات السويدية يومياً في ما يخص هذه القضية،. وتصف المصادر الاجواء بالإيجابية إلى حد ما بينما ترفض التصريح بوضوح على ما تستند هذه الأجواء "في انتظار ما ستؤول إليه آخر التطورات في الموضوع" مع التأكيد أن القضية تحتاج لمزيد من الوقت.

على أمل ألا يطول "مزيد الوقت" هذا على مأساة من تنوعت فصول معاناتهم في بلاد الاغتراب التي لجؤوا إليها بحثاً عن عيشٍٍ كريم عبثاً حاولوا التماسه في وطنهم الأم...

