آلاف الطيارين يفكرون بالإنتحار

في اليوم الواحد، هناك أكثر من 4 آلاف رحلة جوية يقودها طيارون عانوا في وقت من الأوقات من أفكار انتحارية، هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة في صناعة الطيران التي أجريت على 1848 طيار.



ووجدت الدراسة التي أجرها طياريون في جامعة هارفارد، أن 4.1 في المئة من الطيارين فكروا حقا بقتل أنفسهم مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوعين السابقين، فيما بلغ 12.6 في المئة منهم مرحلة "الاكتئاب الشديد".



ومن المعروف أن الطيارين المصابين بالاكتئاب الحاد، يتم إيقافهم عن العمل تلقائيا، لكن الخبراء حذروا من أنهم يتسترون على إصابتهم بالمرض خوفا من فقدان وظائفهم.