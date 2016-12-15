قاسم هاشم: الاتصالات تتكثف لاعلان التشكيلة الحكومية قبل الأعياد

أعلن النائب قاسم هاشم في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 93,3"، أن "الاتصالات تتكثف للاسراع في اعلان التشكيلة الحكومية قبل الأعياد"، نافيا أن "تكون مشاورات التأليف قد عادت الى نقطة الصفر لأنه من مصلحة الجميع عدم وضع العراقيل أمامها".



وعن الصيغة الثلاثينية الحكومية، أوضح أن "هذه الصيغة افضل من صيغة الأربع وعشرين وزيرا وأنها طرحت لتأمين حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع، وخصوصا أن "مهمتها الأساسية اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بتوافق بين الأفرقاء كافة بعد مناقشته في حكومة جامعة".



وعن توزيع حقائب وزارات الدولة أجاب: "سيتم ضمن معايير موحدة وفق توازنات مختلف المكونات السياسية المعروفة من الجميع"، وقال:"لا خلاف حول توزيع وزارات الدولة لكن اعادة تدوير بعض الحقائب قد يؤخر ولادة الحكومة بضعة أيام دون أن يجعلها عسيرة".