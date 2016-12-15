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منخفض جوي والحرحة ما دون الـ 8 درجات ساحلاً
منخفض جوي والحرحة ما دون الـ 8 درجات ساحلاً
منخفض جوي والحرحة ما دون الـ 8 درجات ساحلاً
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الخميس 15 ديسمبر 2016 08:58
بعد الانكفاء المنخفض الجوي ، يعود ويتحول الطقس الى متقلب اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع قيم الضغوط الجوية مجدداً، خلال هذه الفترة تبقى الأجواء متقلبة وباردة وتبقى فرص الهطولات موجودة من حين لآخر.
أما طقس اليوم والايام المقبلة فهو على الشكل التالي:
الخميس : طقس متقلب وبارد مع احتمال امطار خفيفة فجراً وثلوج خفيفة على ٨٠٠م، انفراجات نهاراً لتعود الأمطار ليل الخميس الجمعة. الحرارة ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة
الجمعة : غائم وممطر احيانا خاصة في القسم الأول من النهار مع عواصف رعدية متفرقة وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م وما دون ذلك بقليل شمال البلاد، وتستمر الهطولات لغاية صباح يوم السبت، الحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة
السبت : أمطار صباحية وبارد يتحول الى قليل السحب، الحرارة ساحلا بين ٨ و ١٦ درجة
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