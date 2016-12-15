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مدارس بشري تقفل أبوابها بسبب الصقيع

مدارس بشري تقفل أبوابها بسبب الصقيع
مدارس بشري تقفل أبوابها بسبب الصقيع
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  • الخميس 15 ديسمبر 2016 08:54
أقفلت اغلبية المدارس في قضاء بشري ابوابها بسبب الصقيع وتكون طبقات من الجليد على الطرقات.
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