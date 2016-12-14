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ابو فاعور في ديار الحريري

ابو فاعور في ديار الحريري
ابو فاعور في ديار الحريري
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  • الاربعاء 14 ديسمبر 2016 12:22
التقى الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة في بيت الوسط، وغادرا من دون الادلاء بأي تصريح.
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