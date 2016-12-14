ابو فاعور في ديار الحريري

التقى الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة في بيت الوسط، وغادرا من دون الادلاء بأي تصريح.