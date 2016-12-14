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لجنة الادارة والعدل: إلغاء مفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات
لجنة الادارة والعدل: إلغاء مفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات
لجنة الادارة والعدل: إلغاء مفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات
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الاربعاء 14 ديسمبر 2016 12:15
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، حيث كان سبق لها ان درست المواد من 503 الى 510. وقررت اللجنة بعد المناقشة والتداول الغاء مفاعيل المادة 522 حول المواد المذكورة.
كما شددت العقوبات في بعض الحالات باستثناء الفقرة الاخيرة من المادة 505 التي لا تتناول الاغتصاب او الاكراه، فعادت اللجنة الى درس هذه الفقرة واستمعت الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين في بيروت، وتداول السادة اعضاء اللجنة في الموضوع المذكور أعلاه واطلعت لهذه الغاية على القانون رقم 422 كما على القانون المقارن.
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