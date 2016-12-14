تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار البلد
دو فريج: الترويكا مخالفة للدستور وهي كمبدأ فرق تسد
دو فريج: الترويكا مخالفة للدستور وهي كمبدأ فرق تسد
دو فريج: الترويكا مخالفة للدستور وهي كمبدأ فرق تسد
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الاربعاء 14 ديسمبر 2016 12:08
شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج على أن "الترويكا هي مخالفة ونسف لخطاب قسم رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشبها الترويكا بمبدأ "فرق تسد".
وإذ أشار عبر "لبنان الحر" إلى أن "الرئيس نبيه بري يفاوض باسم "حزب الله"، لفت دو فريج إلى أن "فرض الشروط من قبل الرئيس بري لتشكيل الحكومة يقع ضمن خانة "القانون الأرثوذوكسي".
وقال: "فهمت من الرئيس عون عندما قابلته منذ أيام أن هذا العهد ليس عهد حزب الله بل عهد جميع اللبنانيين".
وأكد دو فريج أن "مصادر حزب الله ليست مرتاحة للتقارب الذي حصل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، معتبرا أن "أكبر "ضحك على الذقون" القول إن هناك وزارة سيادية وأخرى خدماتية ووزارة دسمة"، مشبها الأمر بـ"الفساد السياسي"، قائلا: "الوزارة هي وزارة والوزير يفرض نفسه بشخصيته ونشاطه".
وأعلن أن "الإتفاق الوحيد الذي تم بين بين الرئيس سعد الحريري والرئيس عون قبل انتخابه رئيسا هو تطبيق اتفاق الطائف فقط من دون الكلام عن حقائب أو قانون انتخاب".
وحذر دور فريج من "الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان"، داعيا الى "التشديد في المحافظة على الوحدة الوطنية وضرورة الاتفاق على منع وصول نيران الحرب السورية إلى الداخل اللبناني".
وردا على سؤال عن عودة تدخل النظام السوري في السياسة اللبنانية، قال دو فريج: "النظام السوري انتهى. هناك فلاديمير بوتين، وفي لبنان جناح تابع للحرس الثوري وهو "حزب الله" وهو ليس حليفا للنظام السوري بل ينفذ أوامر ايران في مساعدة النظام السوري. إن أصحاب القرار في ايران لا يدخلون في التفاصيل الصغيرة للسياسة اللبنانية".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
1 + 9 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011