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وهبي: حكومات الوحدة الوطنية مقيدة بلعنة الاجماع

وهبي: حكومات الوحدة الوطنية مقيدة بلعنة الاجماع
وهبي: حكومات الوحدة الوطنية مقيدة بلعنة الاجماع
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  • الاربعاء 14 ديسمبر 2016 12:09
لفت النائب أمين وهبي في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3" الى أن "المؤشرات الايجابية تؤكد أن الساعات المقبلة ستشهد ولادة الحكومة العتيدة"، موضحا أن "هذه الحكومة يجب أن تذهب باتجاه تسريع العمل على انجاز قانون الانتخابات، وتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني من الانكماش والضمور، اضافة الى العمل على احياء العلاقات اللبنانية العربية التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد اللبناني".

وقال إنه :"مقتنع بضرورة أن تشكل في لبنان اليوم حكومة وطنية، الا أن حكومات الوحدة الوطنية في لبنان هي أسم على غير مسمى وهي تكون دائما محكومة بالفشل ولا يمكنها أن تكون منتجة لأنها مقيدة بلعنة الاجماع"، معتبرا أن "الشكل الحقيقي للحكومة يجب أن يكون أكثرية تحكم وأقلية تعارض وتحاسب".
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