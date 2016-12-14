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آلان عون من بنشعي: هناك امكانية في تطوير العلاقة مع المردة

آلان عون من بنشعي: هناك امكانية في تطوير العلاقة مع المردة
آلان عون من بنشعي: هناك امكانية في تطوير العلاقة مع المردة
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  • الاربعاء 14 ديسمبر 2016 12:06
أعلن النائب آلان عون، من بنشعي بعد لقاء وفد من تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليمان فرنجية، "اننا نلتقي مع فرنجية على قانون النسبية الذي نعتبره الامثل والذي يمثل كل الشرائح".

وقال عون: "صفحة رئاسة الجمهورية انطوت وهناك امكانية في تطوير العلاقة مع المردة الى الاتجاهات الايجابية، ولا خلاف في الجوهر".

اضاف: "علينا ان ننظر الى المستقبل، والإتفاقات الثنائية لا يجب ان تلغي احدا. يدنا ممدودة للجميع، وبما اننا تصالحنا مع الأبعد فلا يجب ان نتخاصم مع الأقرب، وطبعا الجرح يلزمه وقتا كي يطيب".


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