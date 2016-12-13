إملاؤنا لغتُنا (4)... مبادرةٌ ارتقائية بلغةٍ تتهاوى

كاتبٌ وقاضٍ طليعيّان... و"البلد" تتفوّق إعلاميًا



هو انتصارٌ جديد للغة العربية تخطّه الجامعة الأنطونية للسنة الرابعة على التوالي ويحفر فيه الإعلامي بسّام برّاك بصمته اللغوية المعهودة ونزيفه الفكري المتجدد كلّ عام. سلكت مبادرة "إملاؤنا لغتُنا" طريق إعادة الاحترام الى لغةٍ تتهاوى فكان الحدث... لا بل كانت هي الحدث.



برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي ولمناسبة اليوم العالميّ للّغة العربيّة، نظّمت الجامعة الأنطونيّة للسّنة الرابعة على التوالي في مكتبة المجلس مباراة الاملاء بالّلغة العربيّة مباشرة عبر شاشة المؤسّسة اللبنانية للارسال. تلا الاعلامي بسّام برّاك نصّ الاملاء بعنوان "رئيس بلادي" من تأليفه بثلاث مئة وخمسين كلمة عن الرؤساء منذ الاستقلال الى اليوم وضمّنه تحية للشهيدين الرئيسين بشير الجميل ورينه معوض كما تحيّة الى صوت السيدة فيروز.



شارك في المسابقة مئة وخمسون متباريًا، خمسة وثلاثون منهم توزعوا بين إعلاميّين في المرئي والمسموع والمكتوب وممثّلي الأحزاب وتسعة وسبعون من معلمي المدارس وأكثر من عشرين من الوجوه السياسية والثقافية في حضور شخصيات سياسيّة تقدّمهم النائب ميشال موسى ممثّلا رئيس المجلس النيابي والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ورئيس عام الرهبنة الأنطونيّة الأباتي داود رعيدي والأمين العام للجامعة الأنطونيّة الأب جو بو جوده ممثّلا رئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس والنواب: غازي العريضي، خالد زهرمان، اميل رحمه، ناجي غاريوس وعمّار حوري ترافقه عقيلته زينة العريس والوزيرة منى عفيش ممثلّة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان والمستشار داود الصايغ ممثّلا رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري وفيرا يمين ممثلة النائب سليمان فرنجية والعميد الركن الياس الأشهب ممثّلا اللواء ابراهيم بصبوص والقاضي غالب غانم والسفير انطوان شديد وفؤاد الحركة ممثّلا نقيب الصحافة عوني الكعكي وابراهيم الخوري ممثلا نقيب المحررين الياس عون، وهاني صافي ممثّلا حزب القوات اللبنانية والياس رزق ممثلا حزب الوطنيين الأحرار والسيد مجيد العيلي ممثلا حزب الكتائب والأب المدبر مارون بو رحال والأب وليد خوري والأب يوسف مونّس ورئيس الاتحاد الكاثوليكي للاعلام الأب طوني خضرا والأخت كليمانص حداد والكاتب سمير منصور، ونصري الصايغ ومي كحالة وسهيل مطر، وشكري أنيس فاخوري، وأسعد رشدان ومروان نجار وحنان بيار صادق وأسعد مارون وجهاد الأبيض حداد ونجم الهاشم، فيفيان داغر، وليد غياض وعبدو لبكي، والمخرج يوسف الخوري ، فضلًا عن الإعلاميين شادي معلوف، سعد الياس، يولا سليمان وأنجليك مونس وسعيد ملكي ونجاة شرف الدين، ولينا دوغان ناصر وندى صليبا الشويري وماري تيريز كريدي وروزي حرفوش وكريستين حبيب وايلين شديد خليفة وجاندارك أبي ياغي و المخرجة جوسلين بو فرحات والزميل الياس قطار (عن جريدة البلد) ووجوه أخرى.



وقد عمِلت لجنة بتنسيق من الأستاذ باتريك رزق الله على تصحيح المسابقات، حيث حلّ في المرتبة الأولى عن فئة الاعلاميين والسياسيين الكاتب والمنتج مروان نجار وربح مبلغا ماليّا بقيمة 3000 دولار وأتى في المرتبة الثانية القاضي غالب غانم ونال مبلغ 1500 دولار وحلّ في المرتبة الثالثة الصحافي الزميل الياس قطار عن صحيفة البلد ونال مبلغ 1000 دولار. أمّا عن فئة المعلمين ففازت منى الشيخ عن مدرسة البيادر – عرمون بالمرتبة الأولى ونالت مبلغاً مالياّ قدره 3000 دولار وحلّت في المرتبة الثانية المعلمة ريتا بدران من مدرسة الأنطونية الدولية - عجلتون ونالت 1500 دولار وأتى في المرتبة الثالثة المعلّم علاء صعب عن مدرسة الدوحة العالية – دوحة الحصّ وربح مبلغ 1000 دولار. ووزعت الجامعة للفائزين قاموس الرائد لجبران مسعود والمورد لروحي البعلبكي فضلًا عن شهادات الامتياز والتقدير.



وفي الختام قدّم الأمين العام للجامعة الأنطونيّة جو بوجوده الريشة الفضيّة للجامعة لممثّل رئيس مجلس النواب النائب ميشال موسى.

