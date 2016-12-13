تحالف عون- جعجع انتخابيا... أين يثمر؟

اولى مهام الحكومة الجديدة ستكون اجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، وانتاج قانون انتخابي جديد، في حال توفرت النية الحقيقية لدى المعنيين باستنهاض قانون يُفترض فيه ان يعطي للقوى احجامها كما هي عليه على ارض الواقع. وإذا كان الجو العام في البلاد ينحو تجاه الابقاء على قانون الستين، تبقى "النسبية" باعتراف حتى المتوجسين منها بانّها النظام الاكثر عدالة، وأيا كان شكل القانون - اذا ما استثنينا فرضية التمديد- سيأتي في ظل تطورات سياسية تحالفية ثنائية، من شأنها ان تقلب شكل التحالفات القائمة رأساً على عقب.







المؤكد انّ الثنائية المسيحية العونية- القواتية، ستكون الملف الاسخن على طاولة مراكز استطلاعات الرأي، وكذلك في المحاور المرتبطة بشأن النقاش القائم على مجموعة الانظمة الانتخابية المقترحة، وأي منّها يناسب الثنائية المستجدة. فأي طرف يستفيد من الآخر، مقارنة بشكل احجامهما التمثيلية خلال الانتخابات السابقة، واي خسارات ستُمنى بها احزاب اخرى جراء هذا التحالف، وماذا عن شكل العلاقة الانتخابية بين الحلفاء القديمين (حزب الله- التيار الوطني الحر)، في ضوء مراهنات الحلفاء الجدد ( التيار الوطني الحر- القوات)، وهل سنكون امام مقاعد محسومة للثنائية ام لا، وخصوصاً في دوائر بيروت الاولى والكورة والبقاع الاوسط، على سبيل المثال لا الحصر؟.

القانون النسبي

تُعتبر الصيغة الافضل للمسيحيين وفق حسابات الاحجام والمناطق، النسبية المطلقة، و"القوات" يعلمون ذلك حكماً، غير انّهم يتخوفون منها نظراً لحجم الافادة التي سيحظى بها خصومهم، وخصوصاً "حزب الله". وعليه، يمكن ان يضمن القانون النسبي بالنسبة الى التحالف المسيحي الثنائي 54 مقعداً نيابياً بالاعتماد على القوة الذاتية للمسيحيين، مقارنة بـ35 مقعداً قبل التحالف، بحسب ما يؤكده مدير "مركز بيروت للابحاث" عبدو سعد، الذي يشير الى انّ من أسوأ الصيغ المطروحة هو القانون المختلط، الذي لا يمت بالصلة الى النسبية سوى بالتسمية، بينما مفاعيله كاملة ستكون على اساس اكثري.

الصيغة المختلطة

الى ذلك، فان اي حديث عن ضيق الوقت امام فرص انتاج قانون جديد، ليس سوى ذرائع تصبّ في مصلحة الراغبين في اعتماد قانون غير دستوري، وفي المقابل تزداد المطالبة بقانون على اساس النسبية المطلقة. وبحسب سعد فانّ الخيار ما بين طرح الصيغة المختلطة والستين، "فالافضل البقاء على الستين الذي هو أقل سوءا بكثير، فلو قبلنا بالطرح المختلط، لن يكون بامكاننا المطالبة لاحقاً بقانون آخر... فامّا النسبية المطلقة او الابقاء على الستين". وتستعين "البلد" بسعد لابراز شكل التحالفات والنتائج المتوقعة على ضوء استطلاعات الرأي، في ما يختص بوضع الثنائية المسيحية في المناطق التي تمثل فيها انتشاراً حزبياً واسعاً او في المناطق التي تتنافس فيها مع قوى مسيحية اخرى، وماهية المخطط التفصيلي لمجموعة من النماذج التي قد يكون فيها شكل المنافسة محتدماً مقارنة بغيرها من المناطق.

التحالف مناطقياً

* بيروت الاولى والثانية والثالثة: يمكن ضمان خمسة مقاعد لتحالف القوات مع التيار في دائرة بيروت الاولى، امّا في بيروت الثانية، فمن المفترض ان يحقق التحالف الارمني- حزب الله، فوزاً كاسحاً، فيما يفوز تيار المستقبل في الدائرة الثالثة.

وعليه، فانّ حصة التمثيل المسيحي مضمونة في الدائرة الاولى، واذا تم اعتماد القانون النسبي فقد يحصلون على اكثر من خمسة مقاعد.

* بعبدا: التيار ليس في حاجة الى التحالف مع أحد، باستثناء حزب الله، لانّ قوة التحالف الخاصة به في بعبدا ذات حجم اكبر من القوات. من المؤكد انّ حزب الله سيكون مع التيار الوطني الحر، وهذا واقع لا يمكن تجاهله وان تداخلت عوامل اختلاط الاوراق بحسب مفاعيل القوة الثنائية المسيحية، لذلك من غير المتوقع ان يتشارك التيار مع القوات في بعبدا، ولا في اي مكان آخر باستثناء المتن.

وإذا أراد التيار الوطني الحر، فيمكن ان يعطي مقعدا للقوات في بعبدا، لانّ الشيعة لن يتحالفوا ضد التيار الوطني الحر، وبالتالي اذا كان هناك لائحة من ثلاثة مرشحين مسيحيين، فسوف يجيّر الشيعة اصواتهم لاثنين منهم.

* المتن: يحتاج التيار الوطني الحر الى القوات في منطقة المتن، لكي يضمن نتيجة حصولهما على المقاعد الثمانية كاملة. او يمكن انّ يتجه التيار الى خيار آخر، ويتمثل في تحالفه مع القوميين والنائب ميشال المر ، ويمكن ان يضمن حصوله على المقاعد المسيحية.

* في البقاع (دائرة البقاع الاوسط): يتصور سعد انّ نكون امام لائحة ائتلافية من كل القوى الاساسية بمن فيهم التيار الوطني الحر والمستقبل وحزب الله اضافة الى الكتلة الشعبية والقوات، وايضا نقولا فتوش. امّا في حال تحالف التيار مع القوات فقط، في مقابل تحالف حزب الله مع الكتلة الشعبية وفتوش، فمن الممكن ان يخسر التيار الذي لن تكفيه الاصوات المسيحية للفوز.

ومن المرجح ان يتم تجنب حصول المعركة، فالتيار يضمن اصوات حزب الله مهما كان، غير انّ القوات ليست ضامنة لاصوات المستقبل. وبذلك فإذا أعطى المستقبليون اصواتهم للقوات والى الكتلة الشعبية، في مقابل اصوات يجّيرها حزب الله ايضاً الى الكتلة الشعبية، فانّ القوات اللبنانية قد تخسر في البقاع.



طرابلس والمستقبل

* في طرابلس: لا يوجد اي وزن جدي للتحالف الثنائي المسيحي في طرابلس. ولكي لا يخسر تيار المستقبل في طرابلس كما حصل في الانتخابات البلدية، فيتوجب عليه ان يتحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي لكي يضمن الفوز.

ومن المفترض ان يقوم الرئيس سعد الحريري بعد تشكيل الحكومة بعمل استطلاع رأي في طرابلس.

* في الكورة: خلافاً للمناطق التي لا تبدو فيها الحاجة ضرورية الى التحالف الثنائي المسيحي كما في بشري وبعض مناطق جبل لبنان، فيبدو انّ التيار والقوات اللبنانية قد يخسران في الكورة بمقابل مواجهة المردة والقوميين وتيار المستقبل، اضافة الى النائب فريد مكاري. لذا فانّ التحالف ضروري أقلّه لكي يكون هناك أمل في الفوز.

* في البترون: الفائدة من التحالف هنا ايضاً مشتركة، فلن يفوز اي من الحزبين من دون الآخر، كما انّهما يحتاجان الى شريك قوي على حد سواء كما النائب بطرس حرب او الوزير جبران باسيل.

* في الشوف: رغم الحذر "الجنبلاطي" الدائم من التحالفات التي قد لا تصب في مصلحته، فانّه من المرجح انّ لا يؤدي التحالف المسيحي الى نتيجة تُذكر، حيث هناك قوة درزية كاسحة.

واقعية جنبلاط

ويبدو انّ النائب وليد جنبلاط الاكثر واقعية في التعاطي مع موضوع الانتخابات النيابية من حيث اعترافه بخسارة متوقعة في حال تم اعتماد قانون آخر غير الستين. وعليه، يعتبر سعد انّ نتائج النسبية لمّا تزل غير واضحة بالنسبة الى جنبلاط، "ففي حال تم الاتفاق على لبنان دائرة واحدة، واستطاع ان ينسج تحالفا مع المستقلين في مناطق عدة، فانّه سيكون بامكانه تشكيل لائحة ستشكل بالنسبة اليه جبهة اكبر من كتلته"، غير انّ هاجس جنبلاط الوحيد فيبقى متمثلاُ في رغبته عدم الخسارة في الشوف وعاليه.

واخيراً، وفي ما يختص بوضع النائب سليمان فرنجية، فيرجح سعد ان يربح عددا اكبر من المقاعد في حال تم اعتماد النسبية.

