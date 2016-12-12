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سارق أكثر من 20 سيارة من كسروان وجبيل بقبضة القوى الامنية

سارق أكثر من 20 سيارة من كسروان وجبيل بقبضة القوى الامنية
سارق أكثر من 20 سيارة من كسروان وجبيل بقبضة القوى الامنية
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  • الاثنين 12 ديسمبر 2016 12:37
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات نوع تويوتا "FJ-CRUISER" و "RAV 4" ضمن محافظة جبل لبنان، وبخاصة في منطقتي كسروان وجبيل.

ونتيجة للتحريات والرصد، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد أفراد عصابات سرقة السيارات ، ويدعى:ع. و. (مواليد عام 1989، لبناني)


وبالتحقيق معه اعترف بسرقة أكثر من 20 سيارة في المنطقتين المذكورتين أعلاه، وذلك بالإشتراك مع آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم بحسب بيان صادر عن قوى الامن الداخلي.
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