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جعجع هنأ بالمولد: ذكرى كريمة تتزامن مع انفراج رئاسي قد يليه انفراج حكومي

جعجع هنأ بالمولد: ذكرى كريمة تتزامن مع انفراج رئاسي قد يليه انفراج حكومي
جعجع هنأ بالمولد: ذكرى كريمة تتزامن مع انفراج رئاسي قد يليه انفراج حكومي
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  • الاثنين 12 ديسمبر 2016 12:33
وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالتهنئة للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا في لبنان والعالم العربي بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن "يعيده الله في ظروف أفضل على شعوب منطقتنا العزيزة التي تعاني من الحروب بدءا من سوريا، وصولا إلى اليمن وما بينهما العراق، كما تعاني من الإرهاب المنظم شأنها شأن كل شعوب العالم".

ولفت إلى ان "هذه الذكرى الكريمة تتزامن مع انفراج رئاسي في لبنان وقد يليه انفراج حكومي وعيد الميلاد المجيد، آملا أن يشهد لبنان المزيد من الاستقرار على المستويات كافة وأن تترسخ الوحدة اللبنانية الداخلية حفاظا على القيمة التعايشية التي يجسدها لبنان".


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