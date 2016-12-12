فرعون خلال اطلاق احتفالات الميلاد في مغدوشة: هناك معالم تدل على قرب تشكيل الحكومة

نظم كهنة ورعية بلدة مغدوشة احتفالات الميلاد في مزار سيدة المنطرة، حيث اقيم ريسيتال ميلادي في بازيليك المزار، ترنيم جومانا مدور وألحان جوزيف خليفة، تبعته إضاءة برج العذراء كشجرة الميلاد، وافتتاح معرض "من كل بلد مغارة والسوق الميلادية"، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، وزير السياحة ميشال فرعون، النائب علي عسيران، منسق عام "تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود ممثلا النائبة بهية الحريري، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد، امين عام "التنظيم الشعبي الناصري" اسامة سعد، ممثل امين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري رمزي مرجان، رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، وعدد من رؤساء بلديات، ومخاتير المنطقة، وفاعليات.



ويكتسب عيد الميلاد هذه السنة نكهة خاصة في مغدوشة، لا سيما بعد ادراج مقام سيدة المنطرة على لائحة التراث السياحي الديني العالمي، حيث تمت اضاءة مبنى البازيليك وبرج العذراء ليتحول الى علامة ميلادية، وشجرة العيد.



فرعون



وألقى فرعون كلمة استهلها قائلا: "الرسالة الروحية من مغدوشة هي على الصعيد العالمي وعلى صعيد لبنان الرسالة، هذه الارض مقدسة وامين عام السياحة العالمية في لندن أكد أهمية هذا المكان على صعيد التراث المسيحي والتراث الانساني"، مشيرا إلى أن "رفع سيدة المنطرة على الخارطة السياحة العالمية تدل على ثروات لبنان على صعيد السياحة الدينية".



وتناول مسار تشكيل الحكومة، فقال: "كان هناك صلوات السنة الماضية حتى يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية، وقد تم ذلك بالاضافة الى اعادة نوع من الجوهر للميثاق. واليوم في محطات مهمة، نأمل في الاعياد والأسبوعين المقبلين أن يتم تأليف الحكومة، وهناك معالم تدل على ذلك".



وأضاف: "كما نجحنا في الانتخابات البلدية والاختيارية، وكما نجح الجيش بالدفاع عن سيادة الاراضي، وكما قام المجتمع المدني بحركة استثنائية ايضا، نأمل أن تكون المحطة الاساسية في ال2017، محطة الانتخابات النيابية وكل الملفات والمشاكل التي تواجه الادارة والدولة والناس والعالم التي تحتاج الى اهتمام وملفات الفساد. كذلك نأمل ان لا يكون الركض وراء بعض الوزارات لاهداف معينة أو أن يكون ذلك للسلطة والتسلط"، داعيا إلى الإسراع في "تأليف الحكومة حتى تبدأ ورشة المشاريع التي تنتظرنا، ومنها قانون الانتخاب".



موسى



من جهته، أمل موسى أن "يستمر مقام سيدة المنطرة قبلة انظار المؤمنين في لبنان والعالم، وأن تلهم السيدة العذراء الجميع على شبك الايدي من اجل قيامة حقيقية للبنان بعد تجاوزنا مأزق الشغور الرئاسي الطويل، وانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، كذلك نأمل بولادة قريبة للحكومة لتنطلق عجلة المؤسسات لخدمة الناس وتحصين الوطن".



حداد



بدوره، دعا المطران حداد "السيدة العذراء إلى أن تحمي لبنان وشعبه، وأن تشكل الحكومة قريبا"، مضيفا: "سائر العجائب التي ننتظرها، هي أن نتبدل من داخلنا فنخلع الانسان العتيق ونلبس الجديد، فاذا لبس كل منا جديده، لوفرنا الحروب والفساد، ولربما هذه أكبر أعجوبة ننتظرها منك يا عذراء".



وختم قائلا: "هذه المناسبة وطنية، وسنحتفل قريبا بالمولد النبوي الشريف والميلاد المجيد، فالعيد هو باتحادنا معا مسلمين ومسيحيين".