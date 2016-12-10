200 موقوف في مخيمات السوريين في مشاريع القاع وضبط سيارات مسروقة

نفذ فوج المجوقل في الجيش اللبناني عمليات دهم واسعة منذ ساعات الفجر الاولى لمخيمات اللاجئين السوريين في القاع ومشاريع القاع. وقد انتهت المداهمات بتوقيف 200 شخص في تهم مختلفة ومنهم لا يحمل الاوراق الثبوتية، كما تم ضبط سيارات مسروقة ودراجات نارية غير شرعية.