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200 موقوف في مخيمات السوريين في مشاريع القاع وضبط سيارات مسروقة

200 موقوف في مخيمات السوريين في مشاريع القاع وضبط سيارات مسروقة
200 موقوف في مخيمات السوريين في مشاريع القاع وضبط سيارات مسروقة
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  • السبت 10 ديسمبر 2016 07:59
نفذ فوج المجوقل في الجيش اللبناني عمليات دهم واسعة منذ ساعات الفجر الاولى لمخيمات اللاجئين السوريين في القاع ومشاريع القاع. وقد انتهت المداهمات بتوقيف 200 شخص في تهم مختلفة ومنهم لا يحمل الاوراق الثبوتية، كما تم ضبط سيارات مسروقة ودراجات نارية غير شرعية.
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