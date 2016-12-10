تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية
برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية
برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 10 ديسمبر 2016 06:30
رفض البرلمان التونسي قانونا يفرض ضرائب جديدة على المحامين، وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.
ويأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام، إثر اتفاق مع اتحاد الشغل، سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.
وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة، بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد، إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان، وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.
وتزامنت التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لانعاش الاقتصاد المنهك وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.
وأمس الخميس قالت وزيرة المالية إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في 2017 الى 3.71 مليار دولار، أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.
وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية.
وكانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي، بعد أن قال مسؤولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.
وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة في المئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر في حالة إقرار ذلك التشريع.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 8 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011