تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
مستقبل أقدم بنك في العالم في مهب الريح
مستقبل أقدم بنك في العالم في مهب الريح
مستقبل أقدم بنك في العالم في مهب الريح
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 10 ديسمبر 2016 06:00
انخفضت أسهم أقدم بنك في العالم "مونتي دي باشي دي سيينا" في ميلان، ما جدد المخاوف بشأن مستقبله في القطاع المصرفي المتعثر في إيطاليا.
وأوقفت البورصة الإيطالية البنك عن التداول مؤقتا، بعد تراجع في أسهمه بنسبة 11 في المئة، تبعا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أفاد برفضه المساعدة.
وقالت رويترز نقلا عن مصدر مصرفي أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا لبنك مونتي بمنحه أسبوعين آخرين لإيجاد 5 مليار يورو من المستثمرين ليقف على قدميه مجددا.
وعقد بنك مونتي باشي اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة، لإيجاد حل سريع قبيل محادثات الحكومة الإيطالية المتوقع انعقادها في عطلة نهاية الأسبوع.
يذكر أن مدخرات الآلاف من صغار المستثمرين قابلة للضياع، وسيؤثر هذا الفشل على القطاع المصرفي ككل، وعلى نطاق واسع قد ينتج عنه أزمة مالية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3 + 8 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011