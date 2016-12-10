بلدية بيروت تبدأ عهدها بتشريع قضم الحرش ؟

لم تطل نعمة إعادة فتح أبواب حرش بيروت أمام اللبنانيين كثيرا، "وما زالت مشاريع البلدية تتواتر سراً لقضمه عبر مشاريع عديدة". فثلاثة قرارات بلدية "خطيرة" تهدد حرش بيروت اليوم: القرارالأول يشرّع الإعتداء عليه من خلال تغيير تصنيف جزء منه لقوننة وجود بناء يعود إلى كشاف الرسالة الإسلامية معتدٍ عليه، الثاني يقضي ببناء مستشفى ميداني في جزء آخر من الحرش، والثالث بنقل الملعب البلدي من طريق الجديدة إلى جزء ثالث منه.



تمتد مساحة حرش بيروت، عقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية، على 500,000 متر مربّع، أي إلى خارج نطاق المنتزه، وهو ملك عام، ويقع ضمن المنطقة التاسعة من بيروت حيث الارتفاق يمنع البناء بشكلٍ نهائي. وبناءً عليه، إن إقامة أي مشروع عليه يعتبر مخالفًا للقانون، كما تؤكد جمعية "نحن". علماً أن قرار المجلس البلدي السابق رقم 327 الصادر بتاريخ 5/05/2015 والذي ينص على تغيير تصنيف جزء من حرش بيروت من منطقة تاسعة يمنع البناء نهائيا عليها إلى منطقة رابعة حيث يسمح البناء بمعدل استثمار سطحي 50% وبمعدّل عام 3.5 وذلك لأنه، بحسب القرار، "يتعذر الإقدام على تدابير قانونية تؤول إلى إخلاء هذه الأقسام" و"تبيّن أيضاً للمجلس البلدي أنه تتعذر إزالة الإنشاءات [...] لأسباب عدة". ويعتبر رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب، أن هذا القرار سابقة على كل المستويات، القانونية والتنظيمية. ويتساءل إن كان يجوز تصحيح وضع بناء معتدٍ على الأملاك العامة بالسماح له ولغيره لاحقاً بالبناء قانونيًا عبر تغيير الارتفاق ونظام المنطقة؟

كما تؤكد "نحن" في معرض ردها ومحاولاتها المستمرة لحماية الأملاك العامة التي هي حق مقدس للمواطنين دون غيرهم من استثمارات ومشاريع تخدم مصالح ثلة محدودة من رؤساء الأموال والسياسيين اللبنانيين، أن قرار مجلس بلدية بيروت رقم 170 الصادر في جلسة استثنائية بتاريخ 23/03/2016، والذي نصّ على بناء مستشفى ميداني هو مخالفٌ لنظام المنطقة التاسعة الذي يمنع أعمال البناء نهائيا، ومخالفٌ للمرسوم الذي يصنف المنطقة محمية طبيعية. وإن ترويج البلدية أن المستشفى هو هبة من دولة مصر، والتحجج بأنها محرشة لارتكاب هكذا تعدٍّ، هو تضليلي وغير مقبول. إذ أننا اكتشفنا في مقابلة مع السفير المصري السابق أن الهبة تنحصر فقط بتأمين الأدوية والأطباء، وقد فوجئ المسؤولون المصريون بتخصيص مساحة 2300 متر مربّع وبناء مستشفى من ثلاثة طوابق لم يطالبوا به أساساً.

ويوضح أيوب لـ"البلد" أن هذه القرارات المستجدة تأتي اليوم بعد أن حصلت "نحن" على تأكيدات أنّ مسار نقل الملعب البلدي من طريق الجديدة إلى حرش بيروت قد أوقف، وكانت المفاجأة بقرار جديد لوزير البيئة صادر بتاريخ 27/10/2016 ينص على إعفاء هذا المشروع من دراسة تقييم الأثر البيئي في منطقة يجب أن تعتبر من المقدسات للبنانيين بسبب ارتباطها بتاريخ بيروت، إضافة إلى أنها المساحة الخضراء الأخيرة في العاصمة الإسمنتية. و"الفاضح أنّ قرار وزير البيئة مخالف لقانون البيئة المصدق بمرسوم (رقم 8633/2012) والذي يلزم بتقديم الأثر البيئي لأي مشروع في نطاق الأحراش والمناطق الطبيعية المصنفة، دون أي استثناء". كما ويخضع حرش بيروت لقانون حماية الأحراش (رقم 558/1996) الذي يضع معايير صارمة لحمايته، ما يعني أن البلدية والوزارة تضربان هذه القوانين عرض الحائط، وهما حتماً على علم بأن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية تكرّس حرش بيروت منتزهًا إقليميًا لبيروت الكبرى ورئتها الخضراء، ومن مسؤولية البلدية كما وزارة البيئة الحفاظ على كل شبر تبقّى منها.

وانطلاقاً من كل ذلك تطالب "نحن" أولاً مجلس بلدية بيروت الحالي بإلغاء هذه القرارات فوراً وإزالة كل التعديات عن حرش بيروت، والتخلي عن سياسات المجالس السابقة القائمة على فرض القرارات السيّئة مراراً وتكراراً من دون استشارة الناس. فـ"إن مقياس المنفعة العامة هو عامة الناس ولا يجوز اتّخاذ أي قرار يطال المدينة من دون استشارتهم لتصويبه. أملاكنا العامة ليست لكم لتتصرّفوا بها كما تشاؤون، بل أنتم أوصياء عليها ومؤتمنون على حمايتها. وتطالب ثانياً وزارة البيئة بالتراجع فوراً عن قرارها المجحف بحق البيئة والقانون والناس وبيروت، وبالتقيّد حصرياً بما تنص عليه الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وعدم إعطاء أي موافقة لأي مشروع بناء في حرش بيروت.

ويؤكد أيوب أن قرار موافقة بلدية بيروت على تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع نقل الملعب البلدي إلى حرش بيروت ومجرد الموافقة على هذا الأمر يعني بالمطلق أن البلدية ستوافق على إقامة منشآت أخرى في الحرش، ومجرد نقل التصميم التوجيهي لحرش بيروت من التصنيف ضمن المنطقة رقم 9 التي يمنع تنفيذ أي منشآت في نطاقها الى المنطقة رقم 4 هذا سيشرعن كل المخالفات التي أنشئت على الحرش في الحرب وبعدها من مبانٍ ومقاهٍ غير شرعية، وبالتالي يشرع تنفيذ مشاريع مثل بناء كشاف الرسالة الإسلامية، والمستشفى الميداني ونقل الملعب البلدي إلى الحرش، ومشاريع أخرى مشابهة تقضم ما تبقى من الحرش الذي هو محمية طبيعية حسب الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. ويشير أيوب إلى أن قرار نقل تصنيف الحرش إلى المنطقة رقم 4 أصبح عند التنظيم المدني اليوم ويحتاج لموافقة كل من التنظيم المدني ومجلس الوزراء ليصبح نافذاً. وتقدمت "نحن" بطلب رسمي للبلدية لوقف هذا الإجراء ونقل الملعب البلدي إلى الحرش وغيرها من المخالفات.

فهل سيرفض التنظيم المدني هذا التدبير غير الشرعي ويعيد الحرش لأصحابه الحقيقيين، أم أن سابقة غير قانونية ستجد لنفسها مكانا ما في إنجازات المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت، وبالتالي مكانا ما في رفوف الإلتفاف على القوانين لقضم ما تبقى من مساحات عامة اعتدنا عليها من قبل المجالس البلدية السابقة...؟