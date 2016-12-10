اخبار مش للنشر



فوز كاسح

توقع احد العارفين بخبايا الامور وتفاصيل انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة، ان يكون الفوز حليف أكرم الحلبي المدعوم من جان همام وجهاد سلامة بشكل كاسح رغم "التهويل" الكبير والدعم السياسي الذي يلقاه خصمه!

مشادة وزغل!

يقال ان مشادة كبيرة حصلت في غرفة شهدت اجتماعاً للحلفاء المستجدين في انتخابات اتحاد كبير، بحيث سمع صراخ المجتمعين خارج الغرفة مع كمية لا بأس بها من الشتائم والسباب المباشر قبل ان تتم معالجة الامور على "زغل"!

نصيحة اخيرة

يقال ان سياسياً كبيراً نصح احد المرشحين لانتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة بعدم الذهاب أبعد في دفع المال لان النتيجة محسومة سلفاً، لكن المرشح أصر وطلب تدخلاً حزبياً مباشراً بدأت به الدوائر القريبة من رئيس الحزب من دون لهفة او حافز!

لا علم له

اتصل زميل بأحد مسؤولي لجنة المنتخبات لتهنئته على قرار تعيين يوسف محمد مستشاراً ومحمد الدقة مدرباً مساعداً في الجهاز الفني للمنتخبين الوطني والاولمبي، لكن الزميل فوجئ بأن المسؤول اكد عدم معرفته بعملية التعيين مؤكداً ان لم يعلمه احد بها؟!

لجنة الحكام

مرة جديدة تعترف لجنة الحكام بارتكاب بعض حكامها اخطاء كبيرة اثرت على نتائج المباريات!

اللجنة تعترف دائماً بالاخطاء من دون قدرة على المعالجة الجذرية، ثم من يعيد الحقوق الى الفرق التي تكتوي بنار الاخطاء التحكيمية؟. وماذا لو فقد احدها اللقب او هبط الى الدرجة الثانية بسبب تلك الاخطاء؟.