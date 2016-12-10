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طفلك ابتلع شيئاً؟ إليك الحل
طفلك ابتلع شيئاً؟ إليك الحل
طفلك ابتلع شيئاً؟ إليك الحل
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السبت 10 ديسمبر 2016 06:00
كثيراً ما يصاب الأطفال بالاختناق عند ابتلاع أشياء صغيرة سهواً، مثل قطعة تفاح أو حبة جوز، بسبب ضيق المسالك التنفسية لديهم. وإذا لم يتمكن الطفل من إخراج هذا الشيء بنفسه، فينبغي على الوالدين مساعدته على طرده. وعن كيفية القيام بذلك، أوضح اتحاد روابط الصيادلة الألمان أنه بالنسبة للأطفال الرضع والأطفال حتى سن الثالثة يضع الأب أو الأم الطفل على فخذهم بحيث يكون مستلقياً على بطنه، مع إمالة رأس الطفل إلى أسفل بعض الشيء، ثم التربيت على المنطقة الواقعة بين لوحي الكتف براحة اليد عدة مرات، كي يتسنى للطفل طرد هذا الشيء من القصبة الهوائية. وحذر الاتحاد من إجبار الطفل على التقيؤ، حيث يمكن لمحتويات المعدة الوصول إلى القصبة الهوائية. كما يلزم الاتصال بخدمة الإسعاف، إذا لم يستطع الطفل التنفس بشكل سليم بعد ابتلاع جسم غريب.
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