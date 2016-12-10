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كيم كاردشيان تخطّط للطلاق؟

كيم كاردشيان تخطّط للطلاق؟
كيم كاردشيان تخطّط للطلاق؟
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  • السبت 10 ديسمبر 2016 05:10

ذكرت تقارير أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان تعتزم طلب الطلاق من زوجها المغني كاني ويست. ويذكر أن كاني أصيب بانهيار عصبي الشهر الماضي، ما دفعه لدخول المستشفى والبقاء فيها لمدة عشرة أيام. وقالت مجلة يو اس ويكلي إن كيم تعتزم طلب الطلاق في "الوقت المناسب". وأضافت المجلة أن كيم تريد أيضاً الحصول على حق الوصاية الكاملة على طفليهما نورث وسانت. وقال مصدر مقرب من الزوجين: "كيم تقوم حالياً بالاعتناء بكاني، فهي سعيدة أنه يتلقى المساعدة التي يحتاجها، ولكنها تشعر أنها محاصرة في هذا الزواج". أضاف المصدر أن كيم لن تتخذ أي قرار بشأن الطلاق حتى يتعافى كاني بالكامل.
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