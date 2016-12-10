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بيونسيه ملكة جوائز غرامي لعام 2017!
بيونسيه ملكة جوائز غرامي لعام 2017!
بيونسيه ملكة جوائز غرامي لعام 2017!
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السبت 10 ديسمبر 2016 05:00
من المتوقع أن يشهد حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الـ 59 جواً من الصخب والمرح بحضور المغنية بيونسيه التي تُعد من أقوى نجوم الغناء في العالم. وكشفت الترشيحات أن بيونسيه قد أصبحت أكثر المرشحات لجوائز غرامي حظاً في تاريخ الجائزة نظرا لتقدمها بتسعة ترشيحات في العام الجاري يليها كل من دريك وريانا وكايني ويست الذين حصل كل منهم على ثمانية ترشيحات. وتتوزع ترشيحات بيونسيه التسعة على الجوائز في فئة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل في العام، وهي أرفع جوائز غرامي، عن أغنيتها "فورميشن" وألبومها "ليمونيد" ومجموعة أغنيات عن العرق وتمكين المرأة. وحصلت المغنية البالغة من العمر 35 عاما على 62 ترشيحا لجوائز غرامي وفازت بـ 20 جائزة غرامي على مدار حياتها العملية التي بدأتها قبل نحو 20 عاما.
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